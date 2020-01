L’Allemagne identifie le premier cas de coronavirus

BERLIN, 28 janvier (.) – L’Allemagne a déclaré son premier cas confirmé de coronavirus qui est apparu en Chine, soulevant des inquiétudes quant à la propagation de ce virus de type grippal après que le nombre de morts en Chine soit passé à 106 .

Le ministère bavarois de la Santé a déclaré lundi soir qu’il avait été confirmé qu’un homme de la ville de Starnberg, à 30 kilomètres au sud-ouest de Munich, souffrait du virus.

Le patient est en “bon état” et isolé sous observation médicale, ont indiqué les autorités de l’Etat du sud dans un communiqué publié sur leur site Internet. Il n’a révélé aucun détail sur l’âge ou la nationalité du patient.

“Les personnes qui ont été en contact (avec le patient) ont été informées en détail des symptômes possibles, des mesures d’hygiène et des canaux de transmission”, indique le communiqué.

Une conférence de presse sera offerte à 10h00 heure locale (09h00 GMT).

Le virus, qui a éclaté dans la ville centrale de Wuhan en Chine à la fin de l’année dernière, a tué jusqu’à présent 106 personnes, infecté plus de 2800, a laissé des dizaines de millions de personnes piégées lors de la grande célébration du Nouvel An lunaire et a ébranlé les marchés financiers.

Des cas liés à des personnes ayant voyagé de Wuhan dans une douzaine de pays, du Japon aux États-Unis, ont été confirmés, mais aucun décès n’a été signalé en dehors de la Chine.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré qu’il n’était pas surpris que le virus ait atteint l’Allemagne, mais le cas de la Bavière a montré à quel point les autorités étaient bien préparées. Il a déclaré que les autorités faisaient tout leur possible pour arrêter la propagation du virus.

“Le risque pour la santé de la population allemande de la nouvelle maladie respiratoire en provenance de Chine reste faible”, a-t-il déclaré, notant l’avis d’experts de l’Institut Robert Koch.

(Informations de Kanishka Singh à Bengaluru et Kenneth Maxwell à Tokyo et l’écriture de Berlin; édité par Sandra Maler et Michelle Martin; traduit par Tomás Cobos)