L’Allemagne indemnisera les entreprises de 40 000 millions d’euros pour abandonner le charbon

BERLIN, 16 janvier (.) – L’Allemagne a accepté une compensation de quelque 40 milliards d’euros, dans le cadre des plans visant à mettre fin à l’utilisation du charbon dans les centrales électriques d’ici 2038, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement.

Les plans font partie des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 à 55% de leurs niveaux de 1990.

Dans un accord conclu au cours des négociations de nuit qui ont duré jusqu’aux petites heures du matin, les sociétés de haute énergie qui sont en concurrence internationale seront éligibles pour recevoir des subventions annuelles à partir de 2023 pour compenser les coûts d’électricité plus élevés causés par la retrait du charbon, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert.

La déclaration de Seibert n’a pas précisé exactement quand les centrales électriques au charbon seront fermées ni combien les sociétés de services publics qui les exploitent seront indemnisées.

Le gouvernement versera jusqu’à 14 000 millions d’euros d’aide aux États touchés de Brandebourg, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Saxe et de Saxe-Anhalt jusqu’en 2038, a déclaré Seibert.

Berlin prendra des mesures supplémentaires pouvant atteindre 26 000 millions d’euros pour aider les régions charbonnières jusqu’en 2038.

Deux sources gouvernementales ont indiqué que Berlin prévoyait de verser à la compagnie d’électricité RWE une compensation d’environ 2,6 milliards d’euros. La société minière Mibrag, détenue par le groupe énergétique tchèque EPH, devrait obtenir 1 750 millions d’euros d’indemnisation, ont rapporté des personnes proches du dossier, ajoutant que les paiements commenceront à être effectués lorsque les centrales au charbon seront fermées à long terme. date limite pour le faire.

Armin Laschet, Premier ministre de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, a assisté aux négociations et a déclaré à ZDF que la nouvelle centrale à charbon d’Uniper se connecterait au réseau.

Seibert a déclaré que Berlin paierait également une compensation aux employés touchés par la loi sur le retrait du charbon jusqu’en 2043. Le montant exact pour chaque travailleur reste incertain.

La perte d’énergie causée par la sortie du charbon doit être compensée par le gaz naturel des usines existantes, par exemple à Jaenschwalde dans le Brandebourg, a déclaré le porte-parole.

Le ministre de l’Économie Peter Altmaier, le ministre de l’Environnement Svenja Schulze et le ministre des Finances Olaf Scholz dévoileront jeudi les détails de l’accord.

Les détails sur le calendrier de déclassement des centrales au charbon et la compensation devraient être rendus publics après des discussions avec les services publics.

