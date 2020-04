L’Allemagne inflige une amende à quiconque ne porte pas de masque dans les magasins et les transports publics

A partir de ce lundil’utilisation du masque est obligatoire dans les magasins, les transports publics et les trainslongue distance beaucoup deAllemagne, avec des amendes comprises entre 25 et 10 000 eurospour ceux qui les violent.

Le «maskenpflicht» oule “devoir de masque” s’applique à partir de ce lundi dans 15 des 16 états du pays. Le dernier, le Schleswig-Holstein, le mettra en œuvre à partir de mercredi, selon les médias allemands.

Les sanctions varient notamment parce que ce sont les Etats eux-mêmes qui ont fixé les montants et même les territoires comme Berlin ou Brandebourg ont annoncé queil n’y aura pas de sanction financière et ils ont fait appel à la responsabilité personnellepour l’utilisation du masque. Dans d’autres États, il y a plusieurs jours de grâce auxquels les gens doivent s’habituer.

Ledes amendes plus sévères seront imposées aux entreprisesdont le personnel est surpris sans masque, alors que dans la plupart des États un tableau est établi qui augmente le montant de l’amende en fonction du nombre d’infractions.

Lesles enfants de moins de six ans ne seront pas tenus de porter un masqueCeux qui, en raison de pathologies antérieures, utilisent le masque comme un risque en raison de difficultés respiratoires ne le font pas non plus.

Quant aux masques eux-mêmes,les autorités ne les obligent pas à être approuvées et donc l’utilisation de foulards ou de foulards est autoriséecouvrant le nez et la bouche. De nombreuses personnes ont fabriqué leur propre masque facial et un manque de gomme a même été détecté dans certaines régions.

Cependant, plusieurs spécialistes ontremis en question l’utilisation de masques non approuvéset ils ont mis en garde contre une flambée des infections si les protections ne sont pas utilisées correctement car elles donnent un faux sentiment de sécurité. “Les politiciens savaient depuis trois mois que nous aurions ce problème et ils n’ont pas réussi à les produire en Allemagne ou à importer des masques FFPS. Ce n’est pas un problème qui peut être téléchargé aux gens”, a déclaré le président de l’Association médicale mondiale. Frank Ulrich Montgomery, s’adressant au réseau Deutschlandfunk.

