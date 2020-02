Lalo Mora a été surprise en train d’embrasser passionnément un fan

Ils partagent la vidéo de Lalo Mora embrassant passionnément un fan Les utilisateurs de la page la détruisent avec leurs commentaires Il faut près de 40 mille reproductions

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’ils le capturent de cette façon, Lalo Mora était en évidence après qu’une vidéo a été partagée sur Instagram où il embrasse passionnément un fan.

Selon le compte Instagram de l’influenceur Chamonic, c’est une «coutume de cet homme» et demande «qui se trompera? Elle ou Lui. “

À l’heure actuelle, cette vidéo compte près de 40 000 reproductions et commentaires de toutes sortes: «Désolé, mais c’est dégoûtant», «Hahahaha! Dans la tour! Nettoyage dentaire et larynx comaye jajajaja »,« J’espère que l’homme n’a pas mauvaise haleine ».

Il y a aussi ceux qui défendent Lalo Mora:

«OMG que les gens sont si détestables, on ne peut plus commenter pour donner leur avis sans que les défenseurs ne partent pour ching… comme s’ils gagnaient quelque chose. Tu chantes très beau et je suis sûr que ces gens n’atteignent pas tes talons ».

“Le problème est qu’ils disent qu’ils sont harcelés, très mal par le fan …”

«Ce n’est certainement pas lui qui a tort…! Comme ils disent à qui ils donnent du pain pour pleurer.

«Eh bien, quand un baiser est-il mauvais ici? Qu’il embrasse avec passion, ils sont des fans absolus et ni lui ni elle n’ont l’air mauvais, cela dépend des yeux de celui qui la regarde. Plus d’un aimerait embrasser comme ça avec un artiste ou un chanteur de stature internationale, mais les médias sont comme ça, pour un pedit … ils font un pédot … et le pire c’est que je vois plus qu’ils ne disent grossièreté à la femme que le chanteur, pin… avait des préjugés », était un autre commentaire en faveur du chanteur.

«Le goût est cassé dans les genres, beaucoup d’entre nous sont laids M. Lalo Mora, je dis monsieur parce que j’ai grandi avec sa musique et j’aime toujours sa musique, évidemment ce n’est pas mon type d’homme, mais peut-être qu’elle est la sienne super fan, comme cela peut être le cas de tout autre chanteur qui est beau, et s’ils se laissent embrasser et que nous sommes fans d’eux, eh bien, quel père ce serait, évidemment il a tort parce qu’il est un homme marié, mais si cette femme est son fan, eh bien, quel père pour elle qui a pu l’embrasser. “

Selon les informations du débat, cela s’est produit après que Lalo Mora ait donné un concert à Détroit, dans le Michigan, le week-end dernier. “Pas que vous n’ayez pas tonné, pistolite” est entendu dans la vidéo, et Lalo Mora, dit “Le roi aux mille couronnes”, semble n’avoir aucun souci et continue d’embrasser la femme.

Apparemment, le fan est allé chercher le chanteur, l’a atteint et est monté dans son véhicule pour l’embrasser passionnément.

Ce n’est pas la première fois que Lalo Mora donne de quoi parler, car il a longtemps été impliqué dans la controverse après une fuite d’une vidéo devenue virale, où le chanteur dansait avec une femme au sommet d’une scène, et en même temps, J’ai attrapé ses fesses.

A cette occasion, Lalo Mora a été durement désignée comme “irrespectueuse et délicate” avec la femme qui voulait juste le saluer.