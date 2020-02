L’amant gay Enrique Peña Nieto révèle la vérité de l’ancien président

L’amant présumé d’Enrique Peña Nieto révèle sa vérité Agustín dit qu’il a couché avec le petit ami du mannequin Tania Ruiz. L’amant gay détaille sa relation avec l’ancien président du Mexique

Un amant gay présumé a provoqué un «tremblement de terre» controversé en raison des fortes déclarations qu’il a faites concernant sa relation présumée avec l’ancien président du Mexique, Enrique Peña Nieto. Lors du programme du pilote argentin Javier Ceriani, Gossip No Like, l’homme Agustín révèle sa vérité sur l’actuel petit ami du mannequin Tania Ruiz et bouleverse les réseaux sociaux.

Transformée en femme, Agustin donne des détails sur la façon dont il a rencontré le politicien mexicain et ce qu’ils ont fait dans leurs moments libres et cachés. Découvrez qu’ils profitent de moments pour avoir des relations aux bureaux des bureaux du gouvernement, mais que ce n’est que du sexe et rien d’autre.

Dans le programme, l’amant gay présumé d’Enrique Peña Nieto donne saint et signe de tout ce qu’ils ont fait ensemble, sans crainte ni honte, ce qui a fait que les réseaux sociaux se sont répandus.

Vous pouvez voir la vidéo de l’interview complète sur la page Instagram de @javierceriani, qui jusqu’à midi ce jeudi 27 février 2020 avait plus de 3800 vues et plus de 50 commentaires.

Quel est le moment où vous et Peña Nieto vous rencontrez, quelle a été la première rencontre?, Demande le chauffeur de Gossip No Like, Javier Ceriani.

AGUSTÍN: «Eh bien, nous nous sommes rencontrés parce que j’étais le directeur de l’école Sor Juana Inés de la Cruz située dans le quartier Luis Donaldo Colosio, et Peña Nieto, parce qu’à cette époque j’allais au DIF, et il devait me donner les petits déjeuners de l’école , puis il a été appelé sur la table de travail et c’est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. »

CERIANI: Agustín, avez-vous commencé une relation entre vous et Enrique?

AGUSTÍN: «C’était une relation qui s’est développée, comme je vais vous le dire, c’était aussi occasionnel, vous connaissiez un homme, vous l’aimiez, vous méritiez sa confiance et si la personne suivait la situation … (inaudible). Donc il le faisait habituellement quand nous l’étions, parce qu’à ce moment-là j’avais mes longs cheveux chinois jusqu’aux genoux… »

AGUSTÍN: «Et j’ai apporté mes cheveux super longs parce que j’étais également danseur et promoteur de la danse aztèque, ce qui a généré beaucoup dans le système éducatif parce qu’en tant que réalisateur avec des cheveux longs quand les enfants doivent apporter des cheveux courts, et quand nous étions face à face au bureau, j’ai commencé à toucher mes cheveux et des choses comme ça. »

AGUSTÍN: “Et puis une fois que nous avons commencé à nous embrasser, nous avons commencé à avoir des relations sexuelles, quand je devais partir ou que je devais prendre des factures quand il était député, parce que nous en avons profité pour faire un rapide en disant les chilangos.”

CERIANI: “Et qu’est-ce qu’il t’a dit, t’a-t-il dit quelque chose, je fais ça parce que j’aime ça ou c’était une relation silencieuse, un hardcore?”

AGUSTÍN: «C’était une relation silencieuse, et il n’était pas le seul à avoir ce comportement avec moi, il y en avait plusieurs, il y avait cette situation d’avoir des relations sexuelles et tout ça, donc je ne savais pas si par exemple le (inaudible) qui venait mon école avait été pratiquement produit par la marche, par la mobilisation des parents, par la nécessité ou parce que j’avais couché avec celle qui fut jadis le président du Mexique ».

Immédiatement après, l’hôte du programme révèle l’identité de l’amant supposé du président Enrique Peña Nieto, et dit que lorsqu’il l’a interviewé en 2012, il était un gentleman qui n’a toujours pas subi la transformation vue dans la vidéo, comme si Femme.

Javier Ceriani dit ensuite qu’Agustín se définit comme une femme, mais qu’il garde son prénom et qu’il subit une thérapie et que même l’Organisation des Nations Unies est au courant du sujet et lui donne de l’aide car il a une demande avec l’État de Le Mexique au niveau de la fédération.

Par la suite, Javier Ceriani assure qu’Enrique Peña Nieto a réussi à avoir des relations sexuelles avec Agustín dans les salles de gouvernance, a profité de tout moment, raconte le chauffeur, en secret, et qu’il y a même des photos où l’ancien président du Mexique l’a laissé se tenir debout pendant que Il a prononcé son discours, mais n’a pas pu s’approcher.