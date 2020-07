L’ambassadeur chinois met en garde le Royaume-Uni contre une «ingérence»

Joshua Wong, au centre, a comparu devant le tribunal avec ses collègues activistes Ivan Lam et Agnes Chow

La Chine a averti le Royaume-Uni de ne pas interférer avec Hong Kong après l’imposition d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale, alors qu’un militant en faveur de la démocratie demandait un soutien international.

L’ambassadeur Liu Xiaoming a déclaré que l’offre du Royaume-Uni d’un chemin vers la citoyenneté pour un maximum de trois millions de Hongkongais équivalait à une « ingérence flagrante ».

L’offre est intervenue après que Pékin a introduit la nouvelle loi controversée et radicale.

Les opposants disent que cela érode les libertés du territoire en tant que région semi-autonome.

Le militant Joshua Wong avait auparavant appelé à plus de soutien, demandant à ses compatriotes hongkongais et au reste du monde de ne pas « s’incliner » à Pékin.

Mais l’ambassadeur Liu a dit qu’il espérait que le Royaume-Uni reconsidérerait son offre.

« Le gouvernement britannique continue de faire des remarques irresponsables sur les affaires de Hong Kong », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle.

L’ambassadeur a déclaré qu’une décision sur la manière exacte dont Pékin entendait répondre à l’offre de citoyenneté serait prise une fois qu’il connaîtrait les détails.

M. Liu a également averti le Royaume-Uni que s’il décidait de ne pas utiliser la technologie du géant chinois de la technologie Huawei pour construire son réseau 5G, cela enverrait un « très mauvais message aux autres entreprises chinoises ».

Le Royaume-Uni a fait valoir que la Chine était revenue sur un accord entré en vigueur en 1997, qui offrait certaines libertés à Hong Kong pendant 50 ans en échange de la restitution du territoire à Pékin.

Plus tard dans la journée de lundi, un porte-parole du Premier ministre britannique, Boris Johnson, a exhorté la Chine à ne pas interférer si des Hongkongais de nationalité britannique (outre-mer) cherchaient à venir au Royaume-Uni.

« Nous nous attendons à ce que la Chine comprenne l’importance d’adhérer au droit international », a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté: « Nous évaluons actuellement la loi sur la sécurité nationale et ses ramifications juridiques en termes d’extradition avec Hong Kong.

« Il existe déjà des garanties d’extradition étendues au Royaume-Uni. Les tribunaux sont tenus d’interdire l’extradition d’une personne vers n’importe quel pays si elle est incompatible avec ses droits de l’homme ou si la demande semble être motivée par son opinion politique. »

Lundi également, Facebook et son service de messagerie WhatsApp ont déclaré qu’ils avaient « suspendu » le traitement des demandes d’informations du gouvernement de Hong Kong et des forces de l’ordre « en attendant une évaluation plus approfondie de l’impact de la loi sur la sécurité nationale ».

L’évaluation comprendra « une diligence raisonnable formelle en matière de droits de l’homme et des consultations avec des experts des droits de l’homme », selon un communiqué.

«Avertissement à peine voilé»

Par Paul Adams, correspondant diplomatique de la BBC

L’Ambassadeur Liu n’est jamais rien de moins que robuste. Ses condamnations de ce que Pékin considère comme une ingérence britannique dans les affaires intérieures de la Chine lui sont familières.

Mais avec la Grande-Bretagne et la Chine maintenant à couteaux tirés sur au moins deux problèmes majeurs – Hong Kong et Huawei – le sentiment d’une relation effilée est plus fort que jamais.

Tous les efforts pour contrecarrer la volonté de 1,4 milliard de Chinois, a averti M. Liu, étaient voués à l’échec. Lorsque les principes d’égalité souveraine et de non-ingérence ont été violés, a-t-il dit, les relations subiraient inévitablement « des revers, voire une régression ».

Et en ce qui concerne Huawei, la suggestion de Boris Johnson la semaine dernière selon laquelle la Chine pourrait maintenant être considérée comme un « fournisseur d’État hostile » est clairement considérée comme un affront grave. L’ambassadeur a déclaré que les responsables chinois n’avaient jamais décrit la Grande-Bretagne de cette façon.

L’ambassadeur n’a pas expliqué en détail les conséquences du changement de cap de la Grande-Bretagne sur Huawei ou de l’offre de citoyenneté britannique aux détenteurs d’un passeport national britannique (outre-mer).

Mais son utilisation d’une citation qu’il a attribuée à l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski – « Si nous faisons de la Chine un ennemi, la Chine deviendra un ennemi » – était un avertissement à peine voilé.

De nombreux autres pays, dont les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie, se sont également déclarés préoccupés par l’imposition de la loi.

La nouvelle loi, introduite la semaine dernière, vise la sécession, la subversion et le terrorisme avec des peines pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

La nouvelle loi donne à Pékin des pouvoirs qu’elle n’a jamais eu auparavant pour façonner la vie à Hong Kong

Des opposants comme M. Wong disent que cela met effectivement fin à la liberté d’expression. Pékin rejette cela.

M. Wong, qui a comparu lundi devant le tribunal avec deux autres militants pour des accusations liées aux troubles civils de l’année dernière sur le territoire, a déclaré que la loi avait déjà un effet dissuasif.

Des responsables de l’éducation à Hong Kong auraient ordonné le retrait des écoles de tous les livres violant la loi.

Selon une déclaration envoyée à l’agence de presse ., les autorités déclarent que les écoles ne devraient pas fournir ce type de lecture à moins qu’il ne soit utilisé pour « enseigner positivement » aux élèves sur la question.

Des livres de M. Wong et d’autres militants pro-démocratie ont été retirés des bibliothèques publiques au cours du week-end.

M. Wong a déclaré qu’il était déterminé à continuer de lutter contre ces mouvements.

« Nous savons maintenant que c’est une bataille difficile, mais peu importe que nos amis de la communauté mondiale poursuivent leur plaidoyer international », a-t-il déclaré à des journalistes en dehors du tribunal.

« A Hong Kong, nous exhortons toujours les gens à voter lors des prochaines élections primaires prévues ce week-end.

« Nous encourageons également davantage de personnes à Hong Kong ou dans la communauté mondiale à continuer de faire savoir à Pékin [sic] que se prosterner devant la Chine n’est pas une option et nous devons nous lever et nous battre. «

Lors de l’audience, M. Wong et son collègue militant Ivan Lam ont plaidé non coupable d’avoir incité, organisé et participé à une réunion illégale en juin 2019. Une autre militante, Agnes Chow, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation.

La première personne inculpée en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité n’a pas été libérée sous caution lors d’une autre audience lundi. Tong Ying-kit est accusé d’avoir conduit une moto à la police alors qu’il portait une pancarte disant « Libérez Hong Kong » lors d’une manifestation mercredi dernier.

Qu’est-ce que la loi sur la sécurité?

La loi est vaste et donne à Pékin des pouvoirs qu’elle n’a jamais eu auparavant pour façonner la vie à Hong Kong. La loi érige en infraction l’incitation à la haine du gouvernement central chinois et du gouvernement régional de Hong Kong.

Il permet également des procès à huis clos, des écoutes téléphoniques de suspects et la possibilité que des suspects soient jugés sur le continent chinois.

Des actes comprenant des dommages aux installations de transport public – qui se sont souvent produits lors des manifestations de 2019 – peuvent être considérés comme du terrorisme.

Lundi soir, le gouvernement de Hong Kong a publié des détails supplémentaires sur la loi dans un journal officiel.

Lors d’une enquête sur une éventuelle infraction mettant en danger la sécurité nationale, un haut responsable de la police peut autoriser des officiers à pénétrer dans des propriétés sans mandat pour rechercher des preuves « dans des situations d’urgence », selon le journal officiel.

Les policiers peuvent également demander à un magistrat d’exiger qu’un suspect rende son document de voyage afin de l’empêcher de quitter Hong Kong.

Le secrétaire à la sécurité peut geler les biens de quelqu’un s’il a des « motifs raisonnables » de soupçonner que cela est lié à une infraction à la sécurité nationale.