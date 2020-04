L’ambassadeur de Guaidó en Espagne fait part de ses inquiétudes à Sánchez au sujet du “kidnapping” de l’opposition Demóstenes Quijada

MADRID, 10 avr. (EUROPA PRESSE) –

Antonio Ecarri, le représentant en Espagne du “président en charge” autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, a transféré ce vendredi au Premier ministre, Pedro Sánchez, sa préoccupation concernant “l’enlèvement” de l’opposition Demóstenes Quijada, qui a été arrêté la semaine dernière et Vous avez la nationalité espagnole.

“Nous avons transféré l’angoisse de l’épouse de Demóstenes Quijada au ministère espagnol des Affaires étrangères et maintenant au président, Pedro Sánchez, pour l’enlèvement de ce conseiller au président Juan Guaidó”, a déclaré Ecarri dans un message diffusé sur son compte Twitter. .

Ainsi, il s’est qualifié de “citoyen espagnol” et a demandé sa libération rapide. Pour sa part, l’épouse de Quijada, Ana Agüero, a fait directement appel au gouvernement espagnol et a demandé à Sánchez de “statuer” sur la situation que traverse son mari et “d’autoriser sa famille et ses avocats à le voir”.

Ses paroles ont lieu plusieurs jours après que l’ambassade d’Espagne au Venezuela s’est intéressée au gouvernement de Nicolás Maduro à la situation de Quijada, le collaborateur de Guaidó.

Selon des sources diplomatiques consultées par Europa Press, l’ambassade a fait une demande pour pouvoir effectuer une visite consulaire, dans le sens habituel d’un arrestation d’un citoyen de nationalité espagnole.

L’avocat de Quijada, Joel García, a dénoncé dimanche au journal local “El Nacional” que les droits humains de son client n’avaient pas été respectés et que le cadre judiciaire du pays avait été violé. Le centre de détention est le siège de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM).

Quijada est en prison pour avoir commis des crimes de terrorisme, de trafic d’armes et d’explosifs, d’association de malfaiteurs et de recel de drogue.