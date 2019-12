L'ambassadeur du Venezuela en Argentine, sur les déclarations d'Alberto Fernández: "Nous espérons que le pays continuera à être solidaire avec toutes les victimes du régime"

L'ambassadeur du président en charge Juan Guaidó en Argentine, Elisa Trotta Gamus, a fait référence lundi aux déclarations sur le pays des Caraïbes faites par le président du pays dans lequel il siège, Alberto Fernández.

Consulté dimanche dans une interview télévisée pour savoir s'il avait eu la possibilité de lire la mise à jour du rapport sur la situation des droits de l'homme au Venezuela – où, entre autres conclusions, il a déclaré qu'il avait continué de documenter les exécutions extrajudiciaires présumées de FAES – Fernández Il a dit non, mais a indiqué que c'est quelque chose que son gouvernement "inquiète".. «Nous sommes préoccupés par tout affaissement à l'état de droit. Nous sommes également préoccupés par ce qui se passe en Bolivie et au Chili. On parle moins de tout cela », a-t-il dit.

Pendant ce temps, parlant spécifiquement de la situation au Venezuela, il a déclaré: «Si Maduro a avancé sur les droits individuels des Vénézuéliens, il me fera revendiquer ces droits individuels"

Trotta Gamus a fait écho aux déclarations de Fernandez sur son pays et, dans une publication sur ses réseaux sociaux, a indiqué que la semaine dernière, il y avait quatre exemples illustrant les actions de la dictature: l'enlèvement du député Gilber Caro et du journaliste Victor Ugas; le raid d'immunité contre quatre députés de l'opposition; et la fermeture des médias VenePress.

Et il a dit:Nous espérons que l'Argentine continuera de condamner les violations des droits de l'homme commises par la dictature de Nicolás Maduro, reflétées dans la mise à jour du rapport Bachelet. Et nous espérons qu'il continuera à être solidaire avec toutes les Vénézuéliennes victimes de ce régime. »

L'enlèvement de Gilber Caro et Víctor Ugas

Tous deux ont été enlevés vendredi dernier par des agents de la dictature, et après deux jours dans un lieu inconnu, ils ont été présentés dimanche soir devant le juge Chavez. Cependant, ses avocats ont signalé qu'il leur était interdit d'entrer dans l'enceinte. "violant ainsi son droit à la défense"

La défenseure des droits humains et consultante juridique de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, a dénoncé que l'affaire représente une violation de la légalité et a énuméré les causes qui sous-tendent son affirmation: «Ils ont été arrêtés sans ordonnance du tribunal, ont disparu de force pendant une période de 48 heures et se sont vu refuser le droit de nommer des avocats lors de l'audience qui aurait eu lieu."

«Nous savons officieusement que le juge Hilda Villanueva a ordonné qu’ils soient affectés à un défenseur public, mais ils ont refusé. Ils ne nous laissent pas entrer. Ils sont violés Gilber et Victor le droit d'avoir une défense de leur confiance », a-t-il ajouté.

Theresly Malavé, avocat du député de l'opposition empêché d'entrer dans les locaux où ils ont été présentés aujourd'hui devant la justice de Chavista, a annoncé que les tribunaux ne seront plus actifs jusqu'au 6 janvier de l'année prochaine, de sorte que les deux continueront d'être détenus sans que l'on sache où ils se trouvent.

Le parti a également rapporté que Caro et Ugas ils ont été "sauvagement" battus et que l'intention du FAES, dont les agents ont mené l'opération autour de La Florida, à Caracas, "était de planter des armes et / ou des explosifs".

À leur tour, ils ont signalé que l'événement est encadré dans l'intention la plus globale de la dictature "d'essayer de démembrer le Parlement et d'empêcher la réélection du président Juan Guaidó le 5 janvier», Lorsque les élections des autorités de l'Assemblée nationale ont lieu.

Le plan, ont-ils indiqué, elle a été baptisée Opération Alacrán, et elle consiste en "l'achat des consciences" de certains députés. "Ils ont trahi leurs électeurs et ont l'intention de participer aux sessions du Parlement et d'empêcher les députés persécutés d'exercer leur droit de vote, en coordination claire avec le régime usurpateur".

La fermeture de VenePress, située à Caracas, a eu lieu mercredi dernier à la suite d'une ordonnance rendue par le procureur 73, provisoire du ministère public, Jean Karin Lopez Ruiz. Les médias sont accusés par le régime Chavez des crimes présumés de légitimation de la capitale, de terrorisme et d'association pour commettre des délits.

Dans la matinée, des responsables des services de renseignement bolivariens (Sebin) sont entrés dans les bureaux de l'agence de presse, où ils sont restés pendant des heures jusqu'à ce que leur fermeture soit résolue. Les agents Chavista sont entrés sur place avec des armes longues, dans le quartier de Las Mercedes, une zone où se trouvent plusieurs ambassades.

Le Syndicat national des travailleurs de la presse du Venezuela (SNTP) et le Collège national des journalistes se sont immédiatement prononcés sur l'incident et ont critiqué l'ordre de la justice de Chavez. Le président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a également exprimé sa solidarité.

«Semer la terreur est une démonstration de peur et de faiblesse. Le même jour où ils redeviennent une évidence pour le monde en tant que dictature, ils insistent maladroitement pour persécuter la presse libre. Solidarité avec @venepress. Nous retrouverons la liberté d'expression », a-t-il déclaré.

Le raid sur l'immunité de quatre députés de l'opposition

Lundi dernier, l'Assemblée nationale constituante (ANC) Chavista il a suspendu l'immunité de quatre députés de l'opposition vénézuélienne accusés de rébellion civile, de trahison, de complot, d'incitation à l'insurrection, de concert pour commettre des crimes et d'usurpation de fonctions.

Les quatre députés sont Jorge Millán, du parti Primera Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, d'Action démocratique; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, et Luis Stefanelli Barjacoba, de Volonté populaire.

La décision a été critiquée tant au niveau national qu'international. Parmi ceux qui l'ont fait dans ce dernier, il y avait l'Union européenne qui, à travers une déclaration publiée par le Haut Représentant Josep Borrell, l'a décrite comme "une violation grave des dispositions constitutionnelles de l'État de droit et du principe démocratique de séparation des pouvoirs"

"Les actions en cours contre les membres de l'Assemblée nationale, y compris le harcèlement, l'intimidation et les détentions arbitraires, entravent le travail constitutionnel de l'Assemblée nationale", a déclaré Borrell dans son texte.