Le 25 janvier, le gala des Goya Awards se tiendra pour la première fois à Malaga, bien que la statuette originale livrée par la Film Academy dans les trois premières éditions depuis 1987 avait déjà une âme de Malaga, que le sculpteur Miguel Ortiz a respirée Berrocal (1933-2006).

“En 1979, ils nous ont rendu visite à Vérone – la ville italienne où Berrocal a vécu quarante ans – Carlos Saura, Román Gubern et Pere Portabella, qui avaient déjà l’idée de créer une Académie et des prix équivalents à l’Oscar américain ou au César français”, se souvient-il dans une entrevue avec Efe Cristina de Braganza, veuve de l’artiste et présidente de la Fondation Berrocal Sculptor for the Arts.