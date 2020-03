L’Amérique a dépassé vendredi ce chiffre de 115 000 cas confirmés de coronavirus, dont 90% sont enregistrés aux États-Unis, tandis qu’en Amérique latine, la pandémie continue de progresser et la région signale déjà plus de 11 000 infections.

La carte continentale de COVID-19 montre une grande expansion du virus aux États-Unis, où il y a environ plus de 101 000 cas, le nombre le plus élevé au monde et quelque 1 500 décès; suivi par le Canada, avec 4 043 cas et 39 décès.