L’Amérique face au désastre

USA commence à se préparer pour la semaine la plus «triste» de son histoire. Le directeur général de la santé publique a averti que cette semaine sera comme Pearl Harbor ou le 11 septembre. Les pronostics de décès par coronavirus pour cette semaine sont terrifiants.

Les Etats-Unis connaîtront la semaine prochaine un “moment comme Pearl Harbor, comme le 11 septembre” en termes de décès attendus par la crise des coronavirus, a averti dimanche le directeur général de la santé publique du gouvernement américain, Jérôme. Adams.

“Cela va être la semaine la plus dure et la plus triste de la vie de la plupart des Américains, franchement”, a déclaré Adams lors d’une interview à la télévision Fox News.

«Ce sera notre moment (similaire) à Pearl Harbor, le 11 septembre, mais il ne sera pas concentré au même endroit. Cela va se produire dans tout le pays », a-t-il ajouté.

Plus de 2400 Américains ont été tués lors de l’attaque surprise japonaise sur la base militaire de Pearl Harbor (Hawaï) en 1941, tandis que 2996 autres ont été tués lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001 (9/11) contre les tours jumelles. de New York, le Pentagone et l’accident d’avion en Pennsylvanie.

Les décès dus au nouveau coronavirus aux États-Unis ont déjà dépassé les deux chiffres, avec plus de 8 500 à ce jour, mais l’accélération des infections et des décès ces derniers jours a généré des prévisions encore plus sombres pour la semaine à venir.

“Cela va être une mauvaise semaine”, a reconnu le principal épidémiologiste du pays, Anthony Fauci, lors d’une autre interview accordée dimanche à CBS News.

«Nous continuerons de voir une escalade. Mais nous espérons que d’ici une semaine, peut-être un peu plus, nous commencerons à voir un aplatissement de la courbe et une baisse », a-t-il ajouté.

Fauci a précisé qu’il ne peut pas être dit que les États-Unis garder la crise “sous contrôle, car ce serait une fausse déclaration”, mais il a dit que les mesures pour contenir la contagion, avec plus de 90% de la population sous ordre de rester à la maison, “fonctionnent clairement”.

Il a expliqué que ces mesures permettront de réduire “le nombre de nouveaux cas” et que lorsque cela se produira, “les décès prendront (pour diminuer) une semaine ou deux, voire plus”.

Dans l’Etat de New York, qui concentre plus d’un tiers des infections du pays, Fauci a prédit que la semaine prochaine sera difficile “car le pic n’a pas encore été atteint”.

“Dans une semaine, huit ou neuf jours, nous espérons commencer à voir comment les choses changent” à New York, a-t-il ajouté.

L’épidémiologiste a également lancé une critique voilée contre les gouverneurs – tous républicains – des neuf seuls États des États-Unis. que pour l’instant, ils n’ont pas exhorté leurs habitants à rester chez eux autant que possible: Arkansas, Oklahoma, Utah, Caroline du Sud, Iowa, Nebraska, Wyoming, Dakota du Nord et Dakota du Sud.

“Ce n’est pas qu’ils mettent le reste du pays en danger, c’est qu’ils se mettent en danger”, a déclaré Fauci, qui dirige l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

Les États-Unis ont dépassé 312 000 cas de coronavirus ce dimanche, soit plus du double du nombre détecté en Espagne, le deuxième pays avec les infections les plus confirmées au monde, selon le décompte officieux de l’Université Johns Hopkins.

La crise reste concentrée à New York, bien que les autorités commencent à s’inquiéter pour d’autres villes, comme Détroit (Michigan), Chicago (Illinois) et La Nouvelle-Orléans (Louisiane).