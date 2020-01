L’Amérique latine reste attentive au coronavirus

SAN SALVADOR (AP) – L’Amérique latine n’a pas croisé les bras après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété une urgence internationale pour le coronavirus.

El Salvador et le Guatemala ont annoncé vendredi matin qu’ils n’autoriseraient pas l’entrée de personnes en provenance de Chine, tandis que le Brésil restait attentif à l’augmentation des cas suspects.

Bien qu’il n’y ait pas de vols directs depuis la Chine, le vice-ministre salvadorien de la Santé publique, Francisco Alabí, a déclaré qu’ils avaient été suspendus et que «les commandes de vol et les personnes venant des pays où le virus circule» se sont intensifiées, sans donner plus de détails. Il a ajouté que “nous prendrons les mesures nécessaires pour mettre en quarantaine les cas suspects”.

Le gouvernement salvadorien a réitéré qu’il n’y a pas de cas suspects dans le pays, mais pendant plus d’une semaine, les voyageurs arrivant à l’aéroport international passent par des contrôles sanitaires. Le gouvernement du président Nayib Bukele a alloué 8,6 millions de dollars qui peuvent être utilisés immédiatement pour faire face à toute éventualité sanitaire.

Pendant ce temps, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a informé la restriction d’entrée à “toute personne qui était en Chine dans les 15 jours avant son arrivée dans le pays”.

Giammattei a déclaré une alerte sanitaire dans les ports et aéroports du pays et a ordonné l’installation d’une caméra qui mesure la température des passagers arrivant à l’aéroport d’Aurora. Le ministère guatémaltèque de la Santé a déclaré plus tard que la mesure ne concernerait que les étrangers. Les Guatémaltèques pouvaient entrer dans le cadre de protocoles de protection: un entretien pour établir d’éventuels contacts, des examens physiques et – s’ils étaient positifs – pour effectuer une quarantaine.

Le scénario au Brésil est différent. Vendredi, les autorités du Département de la santé ont signalé que le nombre de cas suspects était passé à 12, dont cinq nouveaux dans l’État de Sao Paulo et un à Santa Catarina, dans le sud du pays. Entre-temps, une affaire dans l’État du Minas Gerais a été écartée.

Les autorités brésiliennes ont souligné qu’il n’y a actuellement aucune restriction de voyage pour la Chine, mais la population était orientée pour éviter momentanément les voyages si possible.

Le président Jair Bolsonaro a déclaré que le gouvernement évacuerait les Brésiliens qui se trouvent en Chine, à l’épicentre du virus, uniquement lorsque certaines mesures protégeraient la population locale, telles que la garantie que ces personnes resteraient en quarantaine à leur retour en Amérique. du Sud.

On estime qu’une trentaine de Brésiliens se trouvent dans la zone de quarantaine chinoise.

Bolsonaro s’est également inquiété de la possibilité qu’un cas d’infection au Venezuela voisin soit confirmé. “Nous pensons qu’une entrée massive de Vénézuéliens peut se produire ici, en raison du climat qui sera installé dans ce pays”, a-t-il déclaré aux journalistes à Brasilia.

En outre, le président brésilien a déclaré que la progression du coronavirus aura un impact sur l’économie locale, en raison d’une baisse des exportations vers ce qui est son principal marché d’exportation.

«Le coup porté à l’économie posera un problème. Il se peut que nos exportations soient affectées de l’ordre de 3%, pour nous cela pèse », a expliqué Bolsonaro.