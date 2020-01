L’amitié inhabituelle des parents de la victime et de l’agresseur

PARIS (AP) – Lola Salines a accepté avec plaisir un billet de dernière minute pour un concert donné par un ami dans la nuit du 13 novembre 2015. À 28 ans, cette Parisienne avait déjà sa propre collection dans une prestigieuse maison d’édition française Il allait nager dans une piscine avec son père pendant le déjeuner et sortir avec le technicien de son équipe de roller derby amateur. Son père a décrit son activité sportive comme «un moment d’émotion et de bonheur».

Elle et Samy Amimour avaient le même âge et sont nés dans la même ville. Après que lui et deux autres membres de l’organisation État islamique ont fait irruption dans le concert du Bataclan ce soir-là, ouvrant le feu sur la foule et tuant 90 personnes, il est devenu clair combien peu lui et Lola avaient en commun. Les deux sont morts cette nuit-là, Lola a tiré et Samy et les deux autres extrémistes ont tiré et explosé lorsque la police est entrée dans le bâtiment.

Leurs parents, Georges Salines et Azdyna Amimour, disent qu’ils ont tous deux perdu des enfants cette nuit-là. Et ils ont écrit ensemble un livre, “Il nous reste les mots”, publié ce mois-ci en France. Ce sont des conversations entre les deux, initiées par Amimour en février 2017, qui ont donné lieu à un dialogue de 207 pages sur ce que signifie être père, confession et communauté.

“Je voulais lui parler de ce qui s’était passé, essayer de comprendre, voir ce qu’il en pensait”, a déclaré Amimour à l’Associated Press, assis à côté de Salines dans la même maison d’édition où Lola travaillait comme rédactrice.

«Donnez-lui ma vision, partagez sa douleur, cette tristesse qui ne le quitte pas. Et expliquez que je ne fais pas partie de cela, je ne suis pas un terroriste. Ma famille n’est pas une famille de terroristes. Expliquez le chemin emprunté par mon fils qui l’a tellement radicalisé », a déclaré Amimour.

Salines a déclaré qu’il avait accepté l’invitation d’Amimour sans trop réfléchir.

«Le fils d’Azdyne Amimour était l’un des terroristes qui ont participé à l’attaque du Bataclan, qui était peut-être le tueur de ma fille. Cela n’a pas eu le même impact émotionnel, mais j’étais prêt pour cette réunion car j’avais déjà rencontré les mères des jijadistas. Et j’ai compris qu’ils souffraient aussi beaucoup, tout comme moi », a expliqué Salines. «J’étais curieux de voir ce qu’il disait car il avait besoin de comprendre ce qui aurait pu radicaliser un jeune Français, musulman ou non, le faire djihadiste et finalement terroriste. C’est quelque chose de difficile à comprendre. Mais il est essentiel de le comprendre pour y remédier. »

Il a fallu 18 heures à Georges Salnes pour savoir ce qui était arrivé à sa fille une nuit alors que plusieurs attaques coordonnées ont fait 130 morts. Il a identifié ses restes dans la même morgue où Samy était.

Il a fallu quatre jours à la police pour se présenter chez Amimour, dans la banlieue de Drancy. Samy était parti pour rejoindre l’État islamique en 2013 et avait pratiquement coupé tout contact avec ses parents. Amimour avait perdu tout espoir de le revoir. Il a à peine reconnu Samy quand il a fait un voyage dangereux en Syrie pour essayer de le faire reprendre conscience, ce qu’il n’a pas compris. Mais il n’a jamais pensé à Samy dans les jours chaotiques qui ont suivi les attaques. Le garçon a été répertorié comme un terroriste dangereux et, en théorie, les autorités l’auraient arrêté s’il avait tenté d’entrer en France.

Alors que les Salins étaient accompagnés dans leur douleur par les amis de Lola, les Amimour étaient pour la plupart seuls.

Peu de temps après le départ des policiers, quelqu’un a frappé à sa porte. “C’était un jeune garçon du quartier, qui était venu me dire que mon fils était un martyr, un héros”, a expliqué Amimour à Salines. “Dans un sens, je voulais partager notre douleur et notre confusion, mais j’avais très tort sur ce que je pensais.”

À peu près au même moment, la femme de Samy a appelé de Syrie pour lui dire que sa petite-fille était née.

Il n’a plus jamais entendu parler d’elle.

«J’ai une petite-fille quelque part. Je ne sais pas où. En Syrie ou en Irak. Je n’ai plus eu de contact avec la mère. Je ne sais pas si elle est vivante ou non », a déclaré Amimour.

Comme Salines, il estime que des gens comme elle devraient pouvoir rentrer en France, en particulier les mineurs. L’opinion publique française est largement opposée au rapatriement des recrues de l’État islamique, mais le gouvernement en a traduit certaines en justice.

«(Les garçons) Ils sont innocents. Ils ont besoin de quelqu’un pour s’occuper d’eux. Certains vivaient des choses très traumatisantes, d’autres étaient endoctrinés. Des choses horribles ont été faites à ces gars. Ils ont même mis des armes entre leurs mains et les ont forcés à tirer sur des prisonniers », a expliqué Salines. “Peut-être y a-t-il un risque, mais les ramener en France et les traiter ne serait pas pire que de les laisser au Moyen-Orient et de détourner le regard.”

L’espoir est que son livre, sous-titré “Une leçon de tolérance et de résistance”, aide à stopper la vague.

«J’ai vite réalisé qu’il s’agissait d’un projet qui n’avait jamais été réalisé et que ce type de dialogue génère des réactions. Des lecteurs et de la société », a déclaré Salines. «Des questions se poseront, sur la responsabilité individuelle et collective, sur qui sont nos ennemis et nos alliés potentiels. Pour moi, c’est quelque chose d’essentiel. »