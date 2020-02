L’ancien comportement des opportunités manquées

Les pourparlers et le rejet de la proposition de paix proposée par Donald Trump à Israël et aux dirigeants palestiniens se terminent, une fois de plus, par le long rêve du peuple palestinien.

Avec votre rejet retentissant toute possibilité de dialogue. Les réactions des dirigeants du groupe terroriste Hamas et de l’Autorité nationale palestinienne (ANP) à ce que l’on appelle “l’accord du siècle” n’expriment rien de nouveau ou de différent de leurs positions connues au fil des ans.

Les Israéliens soutiennent que “le plan est un grand pas, même si vous devez regarder en détail ses détails”. Les Palestiniens réitèrent leur ancienne position et dans ce cas la réduisent à “rejeter le plan parce que c’est une tentative pour sauver Benjamin Netanyahu de la menace de prison à laquelle il est confronté”.

La vérité est que cela fait longtemps que les derniers projets de paix n’ont pas duré. En fait, le monde ne cesse de tourner; les régimes se sont effondrés, plusieurs dirigeants tels que Mouammar Khaddafi et Saddam Hussein ont disparu, et les générations, les idées et les frontières ont changé, la Syrie a été détruite et le Liban et l’Irak font face à de nouvelles guerres civiles qui menacent leur existence comme états Malgré cela, les dirigeants palestiniens continuent de dire «non».

La valeur stratégique du pétrole dans la région diminue et a perdu la moitié de sa valeur et de sa force. Cependant, l’ancienne génération de dirigeants n’est pas consciente du danger des changements spectaculaires qui se produisent à tous les niveaux. Peu importe le nombre de critiques formulées, dont certaines sont correctes.

La chose concrète est que les accords de paix précédents ont partiellement servi l’intérêt palestinien. D’une manière ou d’une autre, Oslo a accordé aux Palestiniens une légitimité internationale et une entité administrative sur le terrain après avoir été une organisation violente exilée en Tunisie. L’accord a permis le retour de plus de 150 000 Palestiniens sur leurs terres. D’un autre côté. Cependant, grâce à certaines factions palestiniennes loyales, l’Iran a réussi à déjouer toutes les tentatives de négociation dans le passé en bombardant, en soupçonnant, en répandant le chaos et même en remettant en question la légitimité du défunt président Yasser Arafat, et à sa mort, toutes les tentatives sérieuses ou non. de négociation s’est arrêté.

Les seuls perdants à saboter les projets de paix ont toujours été les dirigeants palestiniens eux-mêmes, et non les Iraniens ou les Israéliens; bien que les premiers aient fonctionné pour les seconds, bien que les fidèles de Téhéran ne le reconnaîtront jamais.

Le prétexte pour refuser de négocier est que le président des États-Unis, Donald Trump, se positionne du côté d’Israël, mais le fait est que tous ses prédécesseurs ont également été blâmés d’être du côté d’Israël.

Si nous passons en revue les décisions antérieures de Trump concernant Israël, nous voyons que le déplacement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem ne signifie pas l’ignorance ou la violation du droit international. En outre, malgré l’annonce que les hauteurs du Golan font partie d’Israël, les cartes de l’ONU continuent de les étiqueter – aux fins du droit international – comme territoire syrien occupé, ce qui devrait rassurer les dirigeants palestiniens.

La vérité est que le retrait palestinien de toute table de dialogue est plus dangereux que les actions de Trump, Cela confirme son histoire de manifester systématiquement son «non» à l’avance, ainsi que la position de ses dirigeants de s’asseoir et d’attendre qu’un miracle se produise.

Plus précisément, c’est le président palestinien Mahmmud Abbas qui s’est opposé avant l’annonce du plan, refusant de se battre pour les nouvelles négociations. Abbas est le plus ancien dirigeant, bien qu’il ne soit pas le plus rationnel, mais en sa faveur, il faut reconnaître que sans lui, il y aurait eu un plus grand chaos dans le pouvoir palestinien depuis la mort de “Abu Ammar (Yasser Arafat)” il y a 16 ans.

La plus grande erreur des dirigeants palestiniens est de penser que s’il accepte l’invitation de Trump à dialoguer, ce geste reviendrait à placer l’ANP dans une position de soumission complète. Ce qui n’est bien sûr pas le cas.

Ce que l’on attendait des dirigeants palestiniens, même au sein de leur ville, c’est qu’ils s’asseyent pour parler de bonne volonté car personne n’imposera une solution dont les Palestiniens ne veulent pas. C’est ce que font les Israéliens, malgré leur volonté de négocier le statu quo.

Contrairement à sensu, les Palestiniens ont choisi de tout perdre avant de gagner quelque chose en s’asseyant avant de négocier. Malheureusement, sa direction ne comprend pas que traiter positivement avec Trump, qui pourrait être réélu président en novembre, puisse leur être bénéfique car ils pourraient profiter de l’énorme pouvoir du président américain en leur faveur, ou du moins l’utiliser pour minimiser toute perte lors de futures négociations en ceux qui estiment qu’ils peuvent leur être défavorables.