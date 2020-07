L’ancien président bolivien Evo Morales accusé de terrorisme

Le parquet accuse Morales d’avoir coordonné l’encerclement des villes et le blocus alimentaire pendant la grève de 21 jours

Le procureur du département de La Paz a officiellement inculpé l’ancien président Evo Morales de terrorisme et a demandé sa détention préventive pour sa participation à des manifestations de mouvements apparentés après son départ du pouvoir après que la police et l’armée ont retiré son soutien. Morales assure que l’enregistrement qui prend en charge l’affaire est un montage.

« La résolution de l’accusation formelle contre M. Juan Evo Morales Ayma a été émise pour les crimes de terrorisme et le financement du terrorisme (…). Nous avons demandé la détention préventive de cette personne dans le centre pénitentiaire correspondant », a expliqué le procureur. département de La Paz, Marco Antonio Cossío, selon l’agence de presse bolivienne ABI.

Le processus est basé sur une vidéo publiée en novembre 2019, le ministre du gouvernement (Intérieur), Arturo Murillo, dans laquelle le leader des producteurs de coca Faustino Yucra peut être vu en train de parler à Morales, qui était à l’époque au Mexique. Morales a demandé à Yucra de « entourer les villes » et de les laisser sans nourriture dans le cadre des protestations d’organisations liées à Morales après son départ du pouvoir après avoir été accusé de fraude aux élections d’octobre 2019.

« Frère, ne laissez pas la nourriture entrer dans les villes. Nous allons bloquer, je clôture vraiment. » « Maintenant, ils m’expulsent de Bolivie et il y a un blocus jusqu’à ce que je gagne, mon frère », a déclaré Morales, selon le bureau du procureur.

L’enquête du Bureau du Procureur général a conclu que Morales et Yucra ont maintenu une communication téléphonique le 14 novembre 2019. Morales était à Mexico et Yucra à El Torno, à Santa Cruz. La triangulation des appels révèle que Morales et Yucra ont communiqué au moins deux autres fois, entre le 12 et le 17 novembre 2019.

Une expertise informatique a permis de retrouver sur le téléphone d’Alejandro Y.S., le fils de Faustino Yucra, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. « Les échantillons ont une forte probabilité d’identifier la voix de M. Evo Morales Ayma », souligne le parquet.

Yucra a été arrêté le 8 avril pour terrorisme, sédition et financement du terrorisme. Il est emprisonné à la prison de Palmasola, à Santa Cruz.