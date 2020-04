L’âne ibérique, Marca España dans l’abîme du manque de budget | En vedette

Il y a 30 ans, il y avait à peine 50 ânes andalous de race andalouse-cordoue, l’une des plus appréciées au monde; Aujourd’hui, avec 1 300 animaux inscrits au livre généalogique, le manque de financement pour continuer le recensement menace leur lignée.

Et ce n’est pas le seul; Les six ânes ibériques de race pure reconnus par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui ont survécu à l’extinction sont confrontés à un scénario d’incertitudes.

Le livre généalogique est une base de données avec des informations sur chacun des animaux, un outil clé pour garantir la lignée, jeter les bases du croisement des spécimens et éviter la consanguinité redoutée, causant des problèmes génétiques et l’infertilité. Et cela a fonctionné.

“Nous avons fait du bon travail, l’Espagne est une puissance dans la production d’ânes avec trois races principales”, commente Jesús de Gabriel, secrétaire technique de l’Association des éleveurs d’ânes de la race Zamorano-Leonesa (Aszal) “, mais maintenant nous pouvons mourir de succès ».

Et c’est que le budget pour l’enregistrement des spécimens de race a été réduit au point que sa continuité commence à être impossible.

Pour Joaquín Santaolalla, secrétaire de l’Union des éleveurs de la race asnale andalouse (UGRA), grâce à l’enregistrement des races pures “nous avons obtenu des spécimens avec une grande valeur génétique, mais sans soutien financier, nous perdrons deux décennies de travail”.

Il existe trois principales races d’ânes en Espagne, l’Andalousie-Cordoue, la Zamora-Leon et la Catalane, et chacune a son livre généalogique; La race Las Encartaciones (Pays Basque), l’âne Mallorquina et l’âne Majorero des îles Canaries sont également reconnus.

Et les éleveurs qui les entretiennent le font par pure vocation et sentimentalité, “au-delà des intérêts économiques”, et contribuent ainsi à enrichir les races, qui sont actuellement nettement meilleures que dans les années 1990, alors qu’elles étaient au bord de disparition.

UGRA est né en 2001 et quatre ans plus tard, il a repris le livre généalogique de la race andalouse avec le soutien financier de la Junta de Andalucía et le dévouement altruiste de son vétérinaire, Joaquín Santaolalla; Aujourd’hui, elle compte 150 éleveurs qui entretiennent environ un millier d’animaux.

Concevoir un livre généalogique implique de visiter les fermes, de prélever des échantillons, de les analyser en laboratoire, de placer les micropuces, de mesurer, d’inséminer, de faire des échographies ou d’assister les livraisons; «En 2011, nous avons reçu 60 000 euros d’aide par an de la part du Conseil et maintenant nous n’avons que 10 000 euros accordés, cela ne nous donne même pas pour le diesel», explique Joaquín.

“Ils nous ont laissés de côté et dans une situation précaire”, souligne-t-il dans une interview à Efe; “En janvier, nous avons dû cesser de fournir le service et l’emploi de 20 ans sera perdu.”

Pour Jesús de Gabriel, “ceux d’entre nous qui ont pu avoir un grand nombre de spécimens reproducteurs peuvent voir tout notre travail sous terre car nous ne trouvons aucune viabilité économique, bien qu’il s’agisse d’un patrimoine génétique que nous souhaitons préserver.”

Quelque 25 fermes “de jeunes excités” entretiennent une cabane de mille spécimens de la race Zamora-Leon; “Après les coupes, nous avons exploré toutes les alternatives pour les rentabiliser, à travers le tourisme, l’asnothérapie, leur utilisation pour le défrichage ou la commercialisation de leur lait pour la cosmétique ou le fromage et la production laitière”, explique De Gabriel.

Plus de 60 pour cent des spécimens de la race andalouse-cordoue se trouvent en Andalousie. Pascual Rovira, président de l’Association pour la défense de Borrico (Adebo) à Rute (Cordoue), est revenu avec ses animaux après 26 jours isolés à cause du coronavirus, toujours dans l’attente de leur accorder “la reconnaissance qu’ils méritent dans le cadre de notre biodiversité” .

Il y a deux décennies, le matériel génétique de ses étalons, les plus purs de la race, a servi à lancer le registre généalogique et admet que “un travail louable a été fait pour contribuer au plan européen de conservation des races indigènes”.

Cependant, il souligne que l’intérêt pour la sauvegarde de l’âne ibérique “va beaucoup plus loin, il fait partie de notre culture, de notre paysage et de notre histoire et doit être géré comme une espèce protégée, pas seulement comme un objet de subvention ou de programmes conservation “.

Au début des années 40, il y avait 1 200 000 ânes en Espagne et aujourd’hui à peine 40 000, une centaine dans la réserve Adebo, où Rovira s’occupe et les élève depuis 30 ans, de nos jours avec plus de 30 femelles reproductrices et environ 20 étalons.

Par Cristina Yuste