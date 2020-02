L’anecdote amusante de Noelia Marzol sur un homme présentée par Marley

«J’ai déjà un avant-goût de giles à ce stade de la vie. Je suis sommelier des chongos ”il a plaisanté Noelia Marzol sur son histoire avec différents hommes qu’il a rencontrés. Actrice de Sexe, j’ai vécu ton expérience est en couple avec Ramiro Arias, un footballeur qu’il a rencontré lors de l’une des fonctions du travail qu’il dirige au complexe Gorriti Art Center.

Dans une interview dans Dogs of the street, il a rappelé une anecdote amusante qu’il vivait avec un homme à qui Marley l’a présenté. «C’est arrivé il y a plusieurs années. Marley est un excellent présentateur de chongos et il m’a dit qu’il connaissait un enfant fachero. Quand il m’a montré les photos, je ne l’aimais pas tellement, mais il a insisté pour que le garçon veuille me rencontrer. Question qu’un jour le garçon m’a appelé, m’a dit que j’étais dans un bar et c’est parti », a commencé en racontant l’actrice.

Ensuite, il a raconté comment le dialogue avec l’homme en question a eu lieu et les sentiments qui l’ont généré. “Nous avons commencé à parler et je l’ai trouvé plus beau physiquement qu’il n’y paraît sur la photo. J’ai été un peu excité par la conversation, jusqu’à ce qu’il me dise qu’il avait des chevaux de course. Et ils ne m’entrent pas de ce côté. Que j’avais une maison, je ne sais pas où, une autre sur la côte. Et de temps en temps, il me demandait de ne pas lui en demander beaucoup parce qu’il ne voulait pas me dire très profondément ce qu’il faisait. Pour ma part, aucun intérêt, mais le savon m’a toujours jeté qui ne pouvait pas me dire. Donc, je pensais qu’il allait mourir parce que je lui ai demandé ce qu’il avait fait et je l’ai fait. Mais elle a été offensée et m’a dit qu’elle m’avait demandé de ne pas demander ce qu’elle faisait, que j’étais mal placée », a poursuivi Marzol.

Quelle a été ta réaction? “Je Je l’ai regardé comme disant: “Je m’en fous de ce que tu fais dans ta vie”. Ça y était. J’ai dit: «ce gamin est un plomb et au-dessus est un crétin.” “Puis, selon l’actrice du cycle radio, elle s’est levée et a quitté le bar:” Je suis partie même s’il voulait me convaincre de rester. “

Des mois plus tard, Noelia était en vacances à Pinamar chez Marley, avec qui elle a une amitié depuis qu’elle a commencé à travailler sur ses programmes, et a compris pourquoi l’homme qui avait connu l’heure de la nuit ne voulait pas révéler ce qu’elle faisait . “(Marley) m’a dit “Savez-vous qui ils ont mis en prison?”. Je lui ai dit que je n’en avais aucune idée », a déclaré l’actrice, qui pensait que c’était un ami commun. “Mils ont emprisonné le gamin que je vous ai présenté. Vous ne savez pas ce qui s’est passé … on dirait que c’était un trafiquant », étaient les paroles du chef du Mur Infernal.

“L’enfant avait raison de ne pas vouloir me dire ce qu’il faisait”, a conclu Noelia Marzol.