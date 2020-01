L’animation d’auteur de Studio Ghibli élargit le catalogue Netflix | La culture

Des chefs-d’œuvre d’animation et des lauréats des Oscars tels que “The Journey of Chihiro”, du Studio Ghibli, sont ajoutés au catalogue Netflix, une plateforme annoncée mardi qui propose, à partir du 1er février, une collection de 21 films du studio japonais .

Ils seront disponibles en trois lots – 1er février, 1er mars et 1er avril – pour les abonnés d’Asie-Pacifique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine, de sorte que ceux des États-Unis, du Canada et du Japon sont exclus. via son partenaire de distribution Wild Bunch International.