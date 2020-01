L’ANMAT a interdit un complément alimentaire, un complément physique et une série de produits médicaux

L’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales a interdit lundi un supplément physique, un complément alimentaire et une série de produits médicaux par le biais de quatre dispositions publiées au Journal officiel.

Dans la disposition 165/2020 l’interdiction est fixée dans «l’utilisation, la commercialisation et la distribution sur le territoire national du produit médical« Ultrasound Turbo, Sonosite, WK2QHZ Series »et des accessoires« Source, Sonosite, Series 37417; Transducteur C60X, Sonosite, série 03Z3JJ; Transducteur P10X, Sonosite, série 03ZPX8; Transducer P21X, Sonosite, 0400KP Series ”pour le vol subi et signalé par TECNOIMAGEN S.A.

Pour sa part, disposition 167/2020 établit l’interdiction de «la commercialisation sur tout le territoire national des denrées alimentaires étiquetées:« Mass Gainer – Extra Mass Gainer à l’oxyde nitrique et à la glutamine – Supplément de nouvelle technologie «Up Cross», RNE N ° 02-035089, RNPA N ° 90- 4589 / 2019 », pour« avoir été faussement étiquetés, faute d’enregistrement de l’établissement et du produit importateurs, ce qui s’est révélé illégal en conséquence ».

Dans les deux disposition 168/2020 marque l’interdiction “de l’utilisation et de la commercialisation sur tout le territoire national du produit labellisé” Complément alimentaire à base de vitamines et minéraux “Lauria Arnicaps”, RNPA Expte. No. 4117-106260 / 18 préparé pour Laboratorio Merlino S.C – RNE No. 02-035075 ”, car il contient dans sa composition une herbe non autorisée à être utilisée dans les compléments alimentaires, faussement étiquetée et donc illégale”.

Finalement disposition 172/2020 indique l’interdiction de «l’utilisation, la commercialisation et la distribution sur tout le territoire national, jusqu’à ce qu’il soit enregistré dans le registre des producteurs et des produits de technologie médicale de cette administration nationale, de tous les lots et mesures du produit médical étiquetés comme: «DISPOSITIF D’INSÉMINATION INTRAUTERINE – ISPERM –SHIVANI SCIENTIFIC INDUSTRIES PVT. LTD – INDE – REF fx 7051 “pour ne pas avoir été le produit” enregistré dans le Registre des Producteurs et Produits de Technologie Médicale de cette Administration Nationale, de tous les lots et mesures du produit médical étiqueté “et” signaler la situation décrite au Direction nationale de l’habilitation, du contrôle et de la santé des frontières du Ministère de la santé de la nation ».