L’annonce importante de Pablo Moyano qui pourrait marquer une étape importante dans l’histoire d’Independiente

Pablo Moyano, vice-président de Independiente, a confirmé qu’il était d’accord avec le comité directeur du club pour modifier le nom du stade del Rojo de Avellaneda, qui est actuellement appelé “Libérateurs d’Amérique”.

“Nous avons promis de changer le nom du stade en Ricardo Bochini”, C’était l’annonce du leader, une décision et une reconnaissance historique pour la plus grande idole de l’institution. Le changement sera discuté lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, a affirmé le fils de Hugo Moyano, président du club.

Il Bochaqui a fait ses débuts en 1972 et il a joué à Independiente tout au long de sa carrière jusqu’à sa retraite en 1991, il était le grand protagoniste du meilleur moment de l’institution. Avec le T-shirt rouge, Bochini a remporté 4 coupes libératrices (1973, 1974, 1975 et 1984), 3 Coupes interaméricaines (1974, 1975 et 1976), 2 coupes intercontinentales (1973 et 1984), 2 championnats argentins de première division (1983 et 1989) et 2 championnats nationaux (1977 et 1978).

Il convient de rappeler que le Le stade Independiente a été inauguré le 4 mars 1928, étant le premier en Argentine et l’un des premiers au monde à être construit en béton armé. Populairement connu comme “La Double Visière” jusqu’en 2007, a changé son nom pour Stade Libertadores de América, après sa réouverture officielle le 28 octobre 2009 et en l’honneur des sept titres continentaux qui le place comme le plus grand gagnant du concours.

Dans un autre ordre, en dialogue avec FM 94.7 Radio, Pablo Moyano a parlé de la controverse installé par l’intention de retarder le début de la Super League et rapidement mentionné rencontre avant River, dimanche prochain, pour la date reportée 14. «Il est confirmé que dimanche, nous retrouverons la date en suspens dans les Liberators of America. Au-delà de ce qui se passe dans les rencontres avec les clubs », assuré.

«L’AFA était plongée dans un différend politique. Je pense qu’ils ont fait tout leur possible pour que les clubs ne soient pas blessés, j’espère que les personnes touchées pourront s’en remettre », dit. Aussi, à propos de la amélioration du contrat avec la télévisionIl a déclaré: «Une nouvelle négociation est nécessaire avec la télévision, ils ne manqueront jamais d’argent, Grâce aux clubs, ils gagnent des millions de dollars. L’indépendant était l’un des clubs les plus défavorisés de ces quatre années, nous allons demander ce qui correspond à un grand club. »

Enfin, il a parlé équipe présente commandé par le tout nouvel entraîneur, Lucas Pisineri: «Je pense que Pusineri est celui pour l’instant, c’est un entraîneur avec un sentiment d’appartenance au club. Espérons que les débuts ce dimanche contre River soient bons, pour faire le bonheur des fans. » Et il a conclu: “Il y a une offre de Gastón Silva de Monterrey du Mexique. En matière de jeunesse, nous pensons qu’il y en a beaucoup qui peuvent être améliorés avec Lucas (Pusineri). Sur ce marché, il est très difficile d’acheter des joueurs.”