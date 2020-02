Lanús a une dure excursion à la maison de l’Atlético Tucumán pour continuer dans la zone de la Copa Libertadores

A 4 minutes du match à Tucumán, l’ex-loi était déjà présent: Fabián Monzón Il a pris en charge l’exécution d’un coin du secteur gauche, personne n’a suivi la marque de Nicolás Aguirre et le Bug apparut dans la solitude absolue par le point de pénalité pour se jeter la tête sur le ballon. Le footballeur est issu d’Arsenal de Sarandí, qui a porté la veste Garnet entre 2015 et 2017, a ainsi lié l’ouverture du scorekeeper.

La visite l’a combattue et à 21 minutes, elle a atteint l’égalité grâce à un mécanisme huilé. Celui qui a conduit et planifié était Alexander Bernabei. Il a giflé pour José Sand, qui tournait le dos à l’arc de la porte du secteur, le rebondit le premier. Le joueur de 19 ans s’est assis et a pris un tir du pied gauche qui était impossible pour le gardien de but Alejandro Sánchez.

Stade: Monumental José Fierro.

Arbitre: Fernando Espinoza