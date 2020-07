Lapins Ebola Cas d’alerte du coronavirus USDA Sader au Mexique et aux États-Unis

USDA et Sader Alert pour « Rabbit Ebola » plus contagieux que le taux de mortalité par coronavirus est de 90 pour cent Des cas ont déjà été détectés dans plusieurs États des États-Unis et du Mexique

Comme si l’apparition du coronavirus en 2019 ne suffisait pas, maintenant, les autorités américaines telles que le ministère de l’Agriculture (USDA) et le secrétaire à l’Agriculture et au Développement rural (Sader) au Mexique, alertent de un nouveau virus connu sous le nom de lapin Ebola, qui pourrait devenir plus dangereux que Covid-19, selon les informations publiées par le portail d’actualités Publimeter.

Ce virus est si dangereux qu’il ne prend que trois jours à incuber et endommage immédiatement les organes vitaux des animaux.

Cependant, ses symptômes ne sont pas si évidents, car il ne provoque qu’un manque d’appétit et une perte d’énergie chez les lapins, de sorte que son identification n’est pas si précoce.

En affectant certains organes tels que le cœur, le foie et les poumons, les lapins sont victimes de saignements internes.

L’un des principaux experts de l’étude, Lorelei D’Avolio, du vétérinaire du New York Center for Avian and Exotic Medicine, a exprimé ce que l’on sait à ce jour de la maladie.

«Quelqu’un les a vus souffrir de spasmes et de cris. Nous avons essayé de faire de la RCR, mais les lapins sont morts en quelques minutes. Ils ont convulsé, crié horriblement et sont morts », a-t-il dit.

Et bien que le vétérinaire Ralph Zimmerman souligne que le RHDV2 est potentiellement plus contagieux que le nouveau coronavirus, il n’y a toujours pas de données sur la transmission des animaux à l’homme.

Cela est devenu connu après certains rapports publiés par l’USDA et le Sader, sur des cas d’Ebola de lapin dans diverses régions des États-Unis et du Mexique, ainsi que sur le coronavirus.

À l’origine du nom, la vétérinaire Amanda Jones de Killeen, Texas, explique: « Nous l’appelons ella lapin Ebola. »

C’est à partir d’avril que les premiers rapports sur ces cas ont commencé à être publiés dans divers États du Mexique, principalement dans le nord.

De même, dans les États, ils ont été signalés dans plusieurs États, certains bordant le Mexique, comme le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique, entre autres.

Des cas ont été observés au Mexique à Coahuila, Chihuahua, Sonora et en Basse-Californie du Nord et Sur.

Pour sa part, Ralph Zimmerman a déclaré à Teh Cut que ce virus connu sous le nom de lapin Ebola, et plus infectieux que le coronavirus, qui se transmet par le sang et les excréments.

Cependant, jusqu’à présent, ce virus ne représente pas un danger latent pour l’homme, cependant, les experts et les scientifiques sont au courant de tout changement.

Pour sa part, Sader a expliqué la situation qui prévaut au Mexique en ce qui concerne le virus: « Il s’agit exclusivement, principalement, de lièvres et de lapins, bien qu’il puisse infecter des animaux non lagomorphes, tels que les brochets, les capybaras et la mara de Patagonie. »

Le taux de mortalité potentiel de 90%, beaucoup plus élevé que Covid-19, qui jusqu’à présent n’a même pas atteint 3%.

Bien que ce virus connu sous le nom d’Ebola des lapins et plus contagieux que le coronavirus, soit déjà trouvé en Amérique, il a été dit qu’il a été détecté pour la première fois en Europe, en particulier en France, en 2010.

