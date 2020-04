L’apnée du sommeil est différente pour les femmes

Imaginez, si vous voulez, votre victime typique d’apnée du sommeil. Les chances sont qu’il est d’âge moyen et en surpoids et ronfle comme un train de marchandises. Notez le pronom masculin. Il y a vingt-cinq ans, les experts pensaient que la condition dans laquelle la respiration était interrompue pendant le sommeil était environ 10 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Des études de meilleure qualité ont depuis réduit ce rapport à environ trois pour un, mais à mesure que de nouvelles données sont révélées, il devient plus clair que l’apnée du sommeil – et la catégorie plus large connue sous le nom de troubles respiratoires du sommeil – semble tout simplement un peu différente chez les femmes. Et cela suggère qu’il est souvent négligé.

L’apnée du sommeil est une préoccupation car elle augmente le risque de crises cardiaques, d’hypertension, d’arythmies, de résistance à l’insuline, d’accidents vasculaires cérébraux et d’accidents qui résultent de la somnolence diurne. En termes simples, le souffle coupé la nuit et ne pas donner à votre corps un repos complet met beaucoup de pression sur le système cardiovasculaire, augmente les niveaux d’adrénaline et enflamme l’inflammation. Les médecins diagnostiquent l’apnée avec un test de sommeil, souvent effectué à domicile, qui mesure votre indice d’apnée-hypopnée. Cet indice reflète le nombre moyen de fois par heure où vous avez un épisode d’une durée d’au moins 10 secondes au cours duquel la respiration s’arrête (apnée) ou devient si déficiente que le taux d’oxygène dans le sang chute de 3 ou 4% ou plus (hypopnée). Moins de cinq de ces épisodes par heure sont considérés comme normaux. Cinq à 15 sont l’apnée du sommeil légère, 15 à 30 est modérée et plus de 30 est sévère.

Cependant, la plupart des tests à domicile n’examinent pas le stade du sommeil au cours duquel ces épisodes se produisent, ce qui peut poser problème. Un nombre croissant de preuves montre que pour de nombreuses femmes, la respiration interrompue est concentrée dans la phase de mouvement oculaire rapide (REM), qui se produit également lorsque les rêves sont les plus vifs et lorsque les fréquences cardiaque et respiratoire deviennent moins régulières. Une étude sur 2 057 hommes et femmes âgés de 45 à 84 ans, publiée en novembre dernier dans la revue Sleep, a révélé que les femmes ont autant d’événements que les hommes pendant la phase REM. «Quelle que soit la protection que les femmes ont dans le sommeil non REM, il n’y en a pas pendant le sommeil REM», explique Christine Won, directrice médicale des Yale Centers for Sleep Medicine et auteur principal de l’étude. La perturbation du REM peut être particulièrement mauvaise pour la santé. «Les études suggèrent que le nombre d’événements que vous avez pendant le sommeil paradoxal vous met vraiment à risque d’effets sur la santé cardiovasculaire», explique Won. Mais comme le REM ne représente qu’environ 20% du sommeil nocturne d’une personne, un test qui fait la moyenne des événements sur toute la nuit peut être trompeur.

Plusieurs autres différences de sexe ont émergé de la nouvelle étude. «L’une de nos constatations est que les femmes ont un seuil d’éveil plus bas – elles sont plus susceptibles de se réveiller la nuit en réponse à une apnée donnée», explique Susan Redline, auteur principal de l’étude et médecin senior à la Division of Sleep and Troubles circadiens au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Cela peut également avoir un impact sur le diagnostic. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de se réveiller brièvement avant que leur niveau d’oxygène ne baisse de plus de 4% – le seuil utilisé pour identifier et traiter l’apnée du sommeil chez les patients couverts par Medicare. Lorsque Won et Redline ont utilisé un seuil de désaturation en oxygène de 3%, beaucoup plus de femmes répondaient aux critères de l’apnée du sommeil.

Ces schémas différents peuvent aider à expliquer pourquoi les femmes souffrant d’apnée du sommeil sont plus susceptibles de se plaindre de maux de tête matinaux, de fatigue, d’humeur dépressive et d’insomnie. Chez les hommes, une grosse plainte (généralement d’un partenaire de lit) est le ronflement bruyant, ainsi que la somnolence diurne. Chez les deux sexes, les taux d’apnée augmentent avec l’obésité et l’âge.

Les hormones jouent probablement un rôle dans ces différences de sexe. L’apnée du sommeil augmente chez les femmes après la ménopause, et elle est courante chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, une affection caractérisée par des niveaux élevés de testostérone. Redline note que l’anatomie peut également être un facteur: “Les hommes ont des voies respiratoires plus longues et plus pliables.” Quant à la tendance féminine à se réveiller plus facilement, les pressions et l’expérience évolutives peuvent être à l’œuvre: «Il se peut que les femmes aient évolué pour se réveiller pour s’occuper de leurs enfants», dit Redline.

La principale thérapie pour l’apnée est l’utilisation d’une machine CPAP (pression positive continue) pour forcer l’air dans la gorge, en gardant les voies respiratoires ouvertes. La recherche suggère que cela fonctionne aussi bien pour l’apnée REM et non-REM. Mais à mesure que les scientifiques jettent plus de lumière sur les différents modèles de la maladie, le traitement peut devenir plus adapté à l’individu. Les critères diagnostiques pourraient également devoir changer pour capturer davantage de cas chez les femmes. Le seuil de désaturation de 4% de Medicare en est un exemple. Et l’utilisation croissante des tests à domicile plutôt que des tests plus coûteux dans un laboratoire du sommeil peut en être une autre. “Si nos résultats sont vrais”, dit Won, “alors l’apnée du sommeil à domicile teste les biais contre le diagnostic des femmes.”