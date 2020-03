L’apocalypse est-elle proche? La peste dangereuse des criquets envahit l’Arabie saoudite

Photo prise sur Twitter @ConspiracionesESP

Le Ministère de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture a rapporté qu’environ sept mille hectares ont été nettoyés par Autorités saoudiennes après l’arrivée d’un infestation acridienne ils venaient Afrique.

Les efforts pour contenir le ravageur ont augmenté principalement dans l’est Arabie Saoudite, l’une des zones les plus touchées; cependant, ils ont également augmenté Pakistan, Afghanistan, Inde e Iran.

De son côté, le Organisation des Nations Unies (ONU) a examiné la situation actuelle peste l’épidémie migratoire la plus dangereuse, car des pays comme Kenya ils n’avaient pas eu de problème homards enfin, depuis 70 ans.

De plus, le Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, pour son acronyme en anglais), a averti que les récoltes de mai et juin dans des pays comme Kenya, Ethiopie y Somalie.

Un essaim normal peut contenir jusqu’à 150 millions de homards par kilomètre carré, donc un troupeau de cette taille peut consommer les cultures qui nourriraient 35 mille personnes.

Avec des informations des nouvelles

Vous pourriez également être intéressé par:

Des camions militaires transportent des dizaines de cercueils en Italie (VIDEO)