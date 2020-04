L’appareil de masque de plongée peut aider les patients atteints de COVID-19 à éviter l’intubation

Le mois dernier, les autorités espagnoles ont lancé un appel urgent pour des dons de masques de plongée en apnée afin de construire des appareils improvisés pour aider les patients COVID-19 à respirer. Les pénuries de ventilateurs, qui poussent l’air dans les poumons défaillants, ont inspiré les membres de la culture des fabricants du monde entier.

L’innovation s’est poursuivie à mesure que la forme de la pandémie a changé. En plus de répondre à la demande de ventilateurs standard, une approche basée sur un masque offre une forme d’assistance respiratoire potentiellement plus bénigne que la ventilation invasive, qui implique l’intubation: l’insertion d’un tube dans la trachée.

La société italienne Isinnova a mis sa solution – une valve imprimée en 3D attachée à un masque de plongée en apnée – disponible gratuitement. La valve relie le masque à un ventilateur non invasif, similaire aux machines utilisées pour traiter l’apnée du sommeil. Ces masques modifiés offrent plusieurs avantages pour les patients et les cliniciens face aux menaces spécifiques de COVID-19, y compris le retard ou l’évitement de l’intubation dans certains cas.

Au Colorado, un réseau interconnecté de fabricants, d’ingénieurs et de cliniciens a travaillé à partir de la conception italienne originale pour créer des combinaisons masque-valve à utiliser avec une ventilation non invasive. Aaron Brown, professeur agrégé de génie mécanique à la Metropolitan State University de Denver, utilise une imprimante 3D hors normes pour réaliser 50 pièces jointes par semaine. «L’idée», dit-il, «est que ceux-ci peuvent libérer des patients qui ne sont pas critiques», laissant la tristement célèbre pénurie de ventilateurs invasifs pour les cas les plus critiques.

Gary Grant, qui dirige un laboratoire de fabrication à la Vail Mountain School, une école indépendante de la maternelle à la 12e année dans le Colorado, a ajusté l’appareil italien d’origine pour s’adapter à des masques de plongée en apnée spécifiques de différents fabricants. «Ce fut le projet le plus excitant et le plus significatif sur lequel j’ai travaillé de toute ma vie», explique Grant, qui a déjà travaillé comme ingénieur biomédical.

La conception générale de l’appareil résout trois problèmes spécifiques au COVID-19 avec la ventilation non invasive, qui a longtemps été un pilier dans les hôpitaux. Un problème est le risque que le personnel de santé soit exposé aux particules virales expirées des poumons. La structure du masque modifié garantit une «fuite nulle», explique Lisa Hile, médecin urgentiste dans les hôpitaux de Glenwood Springs, au Colorado, et Vail, au Colorado, qui a initialement contacté Grant pour résoudre le problème.

En plus de cette caractéristique de sécurité, le placement de la valve en haut du masque au lieu de l’avant signifie que les patients qui le portent peuvent être placés sur le ventre ou «pronés». Certains spécialistes soutiennent que le pronostic doit être fait le plus tôt possible chez les patients atteints de COVID-19

Hile et ses collègues espèrent utiliser le combo masque-valve comme alternative à la ventilation invasive – l’étape finale de l’oxygénothérapie à laquelle les patients atteints des formes les plus sévères de la maladie peuvent être confrontés. «Il y a une grande chose avec le syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou SDRA, où nous plaçons les gens sur un évent. Et tout le monde a commencé à le faire avec des patients ventilés atteints de COVID-19 », explique Hile. “Mais ce que nous constatons, c’est que si vous pouvez éveiller les gens”, par opposition à la sédation nécessaire à la ventilation invasive, “ils vont en fait beaucoup mieux.” Ces patients non intubés, dit Hile, peuvent toujours parler et dire aux travailleurs de la santé ce qu’ils ressentent.

La voie standard pour le soutien de l’oxygène chez un patient en difficulté implique une escalade par des méthodes de plus en plus énergiques et finalement invasives, et le nouvel appareil peut aider à ralentir la transition à travers ces étapes d’intensification. La première intervention qu’un patient peut rencontrer est de recevoir de l’oxygène par une canule dans le nez, explique James Gunsalus, un superviseur en thérapie respiratoire spécialisé dans les soins intensifs pour adultes. Si ce flux relativement léger ne fait pas l’affaire, et que la saturation en oxygène du sang du patient reste faible, alors le traitement est heurté à un masque qui inonde les poumons de 100% d’oxygène à chaque inhalation.

Ce qui se passe ensuite reste un sujet de débat dans la gestion de COVID-19. Les cliniciens tentent de décider si les patients doivent être placés sur de l’oxygène de canule nasale à haut débit, qui ajoute de l’air chauffé et humidifié au mélange. Ou ils peuvent opter pour la ventilation avec une pression des voies aériennes à pression positive non invasive basée sur un masque ou avec une intubation invasive

Certains professionnels de la santé soutiennent qu’une ventilation invasive opportune, qui nécessite une intubation, est essentielle pour ramener la saturation en oxygène à des niveaux raisonnables. L’idée est que cette intervention de Je vous salue Marie devrait commencer le plus tôt possible, avant qu’un élan à la baisse ne devienne écrasant.

Mais l’intubation peut être un tournant inquiétant. Le résultat devient de plus en plus sombre, plus une personne passe de temps sur la ventilation invasive. Dans ces cas, la mortalité devient beaucoup plus élevée, dit Hile. «Les personnes atteintes de COVID-19 sont sur ces évents depuis longtemps et la mortalité est très élevée», dit-elle. Pour cette raison, elle et d’autres cliniciens pensent que mettre un patient sur une version plus douce et plus douce de la ventilation – prononcer et utiliser un masque avec une valve et une pression positive des voies aériennes au lieu d’un tube dans la gorge – pendant un certain temps pourrait gagner du temps individuel et éviter ou diminuer la période d’intubation.

En effet, le masque de plongée avec tuba à valve supérieure a été essayé à cet effet dans l’un des hôpitaux où Hile travaille. Après plusieurs tests avec des professionnels de la santé pour vérifier l’ajustement et confirmer que les personnes pouvaient être prononcées tout en portant l’appareil, l’équipe l’a adapté à un patient atteint de COVID-19. Hile a suivi un jour plus tard avec un texte: “Le masque fonctionne!”

Mais ce succès n’a impliqué qu’un seul patient. Tout le monde n’est pas encore prêt à adopter la technologie. Gunsalus dit que la fenêtre de temps où un tel masque pourrait fonctionner peut varier, tout comme les patients qui sont un bon candidat pour cela. Une personne âgée atteinte de démence, par exemple, pourrait trouver le masque serré couvrant le visage déroutant et essayer de le retirer, ce qui aurait pour effet d’aérosoliser le virus dans la pièce. L’intervention pourrait être bonne pour certaines personnes, dit-il, mais “l’astuce consiste à savoir à qui elle est utile”.

