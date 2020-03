L’appel le plus drôle de Mirko: il a demandé au président et a obtenu la réponse la plus attendue

Et, cette fois, il n’a pas fait exception lorsqu’il a surpris avec une vidéo dans laquelle le petit garçon a appelé le président de la Nation pour faire une demande particulière au politicien.

Mirko appelle le président. Mirko a droit à une pilule de menthe poivrée par jour et un chocolat parce que je ne veux pas qu’elle soit remplie de sucre et de bonbons. Il a insisté sur le fait qu’il voulait plus et j’ai dit: «demandez au président s’il vous quitte» et il est allé l’appeler. Je ne sais pas si le président a dit oui ou non! », A expliqué le chauffeur sur son compte Instagram où il a mis en ligne une vidéo amusante du garçon.

Dans le tournage, Mirko peut être mineure lorsqu’elle appelle un mannequin Alberto Fernández et lui demande s’il peut manger plus d’un chocolat par jour. Toujours istrionique, l’enfant a une conversation amusante dans laquelle il montre également comment il peut déjà mener une conversation.

Au fil des heures, la vidéo a recueilli plus de milliers de vues et de commentaires d’utilisateurs qui aspiraient à ce que le garçon reçoive une réponse concrète du président.

Et ce dimanche, vers midi, Alberto Fernández qui a décidé de répondre à la demande du garçon. Salut Mirko !!! Dites à Marley que je vous autorise à manger jusqu’à trois favoris à la menthe et deux chocolats par jour. À cela, vous pouvez ajouter un bonbon de plus. La seule chose que vous ne pouvez pas faire est de quitter votre maison. Prenez soin de vous avec Marley !!! Si vous ne sortez pas et ne prenez pas soin de vous, vous prenez soin de nous tous », a déclaré le président via son compte Twitter.

“Nous avons baptisé Mirko lors d’une tournée mondiale à New York, ce n’était même pas prévu.” Et il a détaillé la raison du problème: “J’étais avec Susana Giménez, qui est la marraine faire le programme là-bas et nous avons découvert que Coco Fernández – Directeur de production d’El Trece– qui est le parrain, était là par hasard. Nous avons donc dit de le baptiser. J’avais les deux parrains et marraines au même endroit, alors j’ai proposé de chercher une église, alors nous l’avons fait. »

“Je me souviens qu’il fallait payer et ce n’était pas si bon marché … Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais c’était comme un millier de dollars -20.450 pesos, compte tenu du fait qu’à cette époque, la devise américaine s’échangeait à 20.45-. Une folie! Maintenant, ces choses devraient être gratuites, pourquoi vous font-elles payer? “

Au-delà de la plainte, rappelez-vous l’épisode de l’exécution de l’un des actes les plus importants pour les catholiques avec beaucoup d’émotion et de bonheur. Bien qu’une partie de la famille soit manquante et qu’il ne puisse pas aller de l’avant dans son pays, la réalisation de ce souhait dans The Big Apple le remplit de gratitude.