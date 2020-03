L’approbation de López Obrador est tombée pour la première fois en dessous de 50%

L’approbation du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, est tombé à 49,6% vendredi, s’installant pour la première fois en dessous de 50%, selon le suivi quotidien préparé par le sondeur Consulta Mitofsky.

Le résultat vient au milieu des critiques du dirigeant pour ne pas avoir pris de mesures plus strictes contre la propagation du coronavirus dans le pays et un jour après que S&P a abaissé la note souveraine du pays et de sa compagnie pétrolière Pemex.

Jeudi, S&P a abaissé la cote de crédit à long terme du Mexique en devises “BBB” de “BBB +”, et a maintenu ses perspectives négatives, ce qui reflète la possibilité de nouvelles pertes sur le billet souverain au cours des 12 à 24 mois suivants, au milieu de la crise des coronavirus.

Avec cette détérioration, la dette du pays latino-américain à deux pas de la catégorie considérée comme “poubelle” par les marchéstandis que la note de crédit souverain à long terme en monnaie locale a également été abaissée à «BBB +» de «A-» », selon un communiqué.

Plus tard, l’agence a également abaissé la cote de crédit de la compagnie pétrolière mexicaine Pemex à “BBB” avec une perspective négative, dans une action similaire à celle menée sur la notation souveraine que la société d’État continue de refléter.

«Nous prévoyons un coup dur pour l’économie mexicaine après les chocs combinés de COVID-19, au Mexique et aux États-Unis, son principal partenaire commercial, et la baisse des prix mondiaux du pétrole.“Dit S&P

