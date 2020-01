L’Arabie saoudite, impliquée dans le piratage du téléphone portable de Bezos, selon un rapport de l’ONU

Par Joseph Menn et Hesham Abdul Khalek

SAN FRANCISCO / CAIRE, 22 janvier (.) – Deux responsables de l’ONU rapporteront mercredi qu’il y a suffisamment de preuves pour suggérer que l’Arabie saoudite a piraté le téléphone du fondateur d’Amazon.com Inc Jeff Bezos et que le royaume et Les Etats-Unis devraient enquêter, a déclaré une personne proche du dossier.

Il est prévu que les dirigeants des Nations Unies fassent une déclaration publique dans laquelle ils affirmeront que, selon leurs conclusions, un rapport médico-légal commandé par l’équipe de sécurité de Bezos est crédible, ce qui a déterminé que leur téléphone avait probablement été piraté avec une vidéo corrompue envoyée depuis un compte WhatsApp appartenant au prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman.

Le rapport de FTI Consulting a conclu que, environ un mois après le partage de la vidéo à la mi-2018, de grandes quantités de données ont commencé à quitter le téléphone de Bezos, selon la source, qui a demandé à ne pas être identifiée en raison de la sensibilité du sujet .

Les experts externes consultés par l’ONU ont convenu que, bien que l’affaire ne soit pas irréfutable, les preuves étaient suffisamment solides pour justifier une enquête plus complète.

Le rapport devrait aggraver les relations entre l’homme le plus riche du monde et le royaume, qui se sont détériorées après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, qui était également chroniqueur au Washington Post, contrôlé par Bezos.

