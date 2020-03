L’Arabie saoudite impose un couvre-feu contre l’épidémie de coronavirus

Le roi Salman d’Arabie saoudite a annoncé que le pays adopterait un couvre-feu nocturne à partir de lundi, dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus.

La mesure sera en vigueur de 19 heures à 6 heures du matin pour une période de 21 jours, selon l’agence de presse officielle du royaume, qui a cité un arrêté royal.

Cette initiative a été décidée de façon décisive après que le nombre de personnes contaminées en Arabie saoudite a atteint dimanche 511, le niveau le plus élevé de la région. Pour le moment, aucun décès n’a été signalé.

Selon l’arrêté royal, les travailleurs du secteur de la santé et ceux appartenant à la zone de sécurité et aux forces armées seront exemptés de la restriction.

La plus grande économie du monde arabe a déjà fermé tous les cinémas, les grands centres commerciaux et les restaurants, en plus de suspendre le pèlerinage de la Omra pour empêcher la propagation de l’épidémie.

Il y a une semaine, le royaume a présenté un ensemble de mesures de relance pour 120 000 millions de riyals (environ 32 000 millions de dollars) pour soutenir les entreprises touchées.

L’Arabie saoudite a également suspendu les prières à l’intérieur de toutes les mosquées du pays, à l’exception des lieux saints de La Mecque et de Médine, une étape extrêmement sensible dans le royaume.