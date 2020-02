L’Arabie saoudite intercepte des missiles lancés depuis le Yémen pendant que les ministres du G20 se réunissent

DUBAI, 21 février (.) – L’Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté plusieurs missiles balistiques lancés depuis le Yémen contre plusieurs de ses villes vendredi, tandis que les ministres des Finances et les banquiers centraux du Groupe des 20 premières économies mondiales se sont réunis à Riyad.

Le mouvement Houthi, aligné sur l’Iran, a lancé les missiles depuis la capitale yéménite, Sanaa, à 03h00 heure locale, a indiqué l’agence de presse saoudienne SPA, citant le porte-parole de la coalition dirigée par Riyad au Yémen, sans donner plus de détails.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque immédiatement dans le mouvement Houthi. La réunion du G20, au cours de laquelle les autorités financières prévoient de parler de l’économie mondiale, s’est poursuivie comme prévu.

Une escalade de la violence depuis le début de l’année a mis fin à plus de trois mois de calme sans précédent dans un conflit qui a duré plus de cinq ans au Yémen et est largement considéré comme une guerre subsidiaire entre l’Arabie saoudite et son rival régional. , les chiites d’Iran.

Riyad a eu des conversations informelles avec les Houthis depuis fin septembre pour parvenir à une escalade du conflit. Les forces saoudiennes ont considérablement réduit leurs offensives aériennes contre le Yémen et les Houthis ont interrompu leurs lancements de missiles et leurs attaques de drones contre le royaume.

Cependant, la violence a repris sur les fronts nord du combat en janvier, ce qui a entraîné la reprise des attaques de missiles houthis, la première depuis qu’une offensive contre les installations pétrolières saoudiennes en septembre a interrompu plus de la moitié des Production du Royaume. La coalition dirigée par Riyad a également repris ses bombardements.

(Rapport d’Aziz El Yaakoubi et Samar Hassan; édité en espagnol par Carlos Serrano)