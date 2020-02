L’arche végétale de Noé pousse au cœur de l’Arctique

Prince Charles Springs, le maïs sacré des Indiens Cherokee … Au cœur de l’Arctique, la plus grande réserve de semences du monde reçoit mardi une nouvelle expédition, une sorte d’assurance-vie pour faire face aux dangers qui menacent la biodiversité , surtout climatique.

Plus de 60 000 échantillons de semences, provenant de 36 banques génétiques régionales et internationales, entreront dans cette «arche de Noé», préservée dans une montagne près de Longyearbyen, dans l’archipel norvégien de Svalbard, à environ 1 300 km du pôle Nord. .

“Alors que le rythme du changement climatique et la perte de biodiversité augmentent, une nouvelle urgence émerge dans les efforts pour sauver les cultures menacées d’extinction”, a déclaré Stefan Schmitz, directeur de la Crop Trust Foundation, l’un des partenaires de la projet.

Dernier filet de sécurité pour près de 1 700 banques génétiques dans le monde, la réserve du Svalbard vise à préserver les plantes qui peuvent nourrir la population mondiale croissante en cas de perturbation climatique.

Des cultures telles que les pommes de terre des Andes, le blé et le riz sont incluses dans le lot de nouvelles graines qui atteignent ce coffre-fort, mais aussi des variétés moins courantes telles que les pommiers sauvages d’Europe.

La liste des dépositaires comprend la nation Cherokee, le premier peuple autochtone d’Amérique à rejoindre le garde-manger avec des haricots, des citrouilles et du maïs, en particulier le type Aguila Blanca, la variété la plus sacrée à leurs yeux.

Le prince Charles a également envoyé 27 graines de plantes sauvages, telles que des sources et des orchidées, récoltées dans les prairies de Highgrove, sa résidence de campagne.

“Cela a été un travail épuisant et souvent démoralisant de persuader les gens du rôle absolument essentiel que toute cette biodiversité a dans la conservation d’écosystèmes sains et dynamiques”, a déclaré le prince de Galles dans un communiqué.

“Il est plus urgent que jamais d’agir pour protéger cette diversité avant qu’il ne soit trop tard.”

– Un million de variétés –

Avec ceux qui entrent ce mardi, la cabane, également appelée “chambre forte du jugement final”, disposera de 1,05 million de variétés à une température de -18ºC dans trois galeries souterraines pouvant en stocker 4,5 millions.

“L’ampleur du stockage des semences montre aujourd’hui un engagement mondial croissant pour la conservation et l’utilisation de la diversité des cultures, quelque chose de crucial pour les agriculteurs, qui s’efforcent de s’adapter à l’évolution des conditions de plantation”, ont déclaré les responsables de une déclaration.

Les nouveaux grains qui seront déposés proviennent d’institutions au Brésil, aux États-Unis, en Allemagne, au Maroc, au Mali, en Israël ou en Mongolie. Ce sont des espèces communes mais aussi des variétés plus rares et moins utilisées.

À l’extérieur, rien n’indique la présence de ce réservoir vital pour l’humanité, si ce n’est pour son entrée monumentale qui émerge des entrailles de la terre, avec deux hauts murs gris recouverts de miroirs et de pièces métalliques formant un prisme qui se détache dans L’obscurité de l’hiver polaire.

Atteindre deux ou trois millions d’échantillons “serait une bonne chose pour améliorer la sécurité des aliments futurs de l’homme”, a déclaré Stefan Schmitz à l’., à l’abri pour résister aux -16 ° C à Longyearbyen.

Cette réserve spectaculaire est née en 2008 grâce à un financement norvégien et vise à sauver des vies face aux catastrophes naturelles, aux guerres, au changement climatique, aux maladies ou à l’impact négatif des mains humaines.

Son utilité était évidente avec le conflit syrien. En 2015, les chercheurs ont pu récupérer les graines manquantes dans une banque de gènes de la ville d’Alep au Svalbard.

Plus de 5 000 espèces végétales sont actuellement déposées dans l’archipel Arctique où presque rien ne pousse à cause de la latitude.

Ironie du sort, ce coffre-fort particulier a également été affecté par le changement climatique. En 2016, il a subi une infiltration d’eau dans le tunnel d’entrée en raison des températures élevées enregistrées qui ont provoqué une partie du pergélisol, une couche du sol gelée en permanence dans les régions polaires, ce n’était pas le cas.

Depuis lors, la Norvège a dépensé 20 millions d’euros pour augmenter la résistance de la réserve avec la création d’un nouveau tunnel d’accès hermétique, dans un environnement qui sera plus chaud et plus humide au fil des années.

Selon les scientifiques, l’Arctique se réchauffe deux fois plus que le reste de la planète.