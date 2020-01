L’argentin Ustari de retour au Mexique pour défendre le but de Pachuca

MEXIQUE, 17 janvier (.) – L’Argentin Oscar Ustari retournera au football mexicain pour protéger le but de Pachuca après avoir été champion d’Uruguay avec Liverpool.

Ustari, 33 ans, est arrivé au Mexique en 2015 pour jouer avec Atlas, mais trois ans plus tard, il est parti après avoir subi une rupture du tendon lors d’un match de Ligue MX.

“Le troisième renforcement des Tuzos del Pachuca pour le tournoi de Clausura a été annoncé avec l’incorporation du gardien argentin Óscar Ustari, qui arrive de Liverpool dans la ligue uruguayenne”, a déclaré vendredi le club mexicain.

“De cette façon, Ustari devient le troisième renfort de l’équipe après les signatures de l’Anglais Colin Kazim-Richards et de l’Uruguayen Cristian Souza”, a-t-il ajouté.

Le gardien expérimenté, qui faisait partie de l’équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, a fait ses débuts un an plus tôt avec Independiente.

En Argentine, il a également défendu les buts de Boca Juniors et Newell’s Old Boys. En Espagne, il a joué pour Getafe et Almeria, et en Angleterre, il était le gardien de Sunderland.

Aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, il a remporté la médaille d’or.

A Pachuca, Ustari rencontrera le directeur technique uruguayen Paulo Pezzolano, qui l’a dirigé à Liverpool.

