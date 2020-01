L’Argentine affronte la Colombie dans le match initial du sous-pré-olympique 23 sur le chemin de Tokyo 2020

Le rêve du classement olympique est sur le point de commencer pour Équipe nationale argentine U23. Et ce ne sera rien de moins qu’avant lui La Colombie, l’équipe locale qui vient de participer à la dernière édition des Jeux Olympiques -comme l’Argentine-, et qui cherchera à devenir forte à la maison et à profiter de la localité.

Comme c’est arrivé il y a quatre ans Gerardo Martino -Enfin, il finirait par démissionner en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale pour les conflits internes dans l’AFA-, Fernando Batista a eu suffisamment de conflits pour former l’équipe qui représentera le football argentin dans le tournoi de qualification. Le refus des clubs européens – puisqu’il ne s’agit pas d’un tournoi organisé par la FIFA, ils ne sont pas obligés de libérer le joueur – et le conflit avec le calendrier argentin de football – la Super League débutera presque en parallèle avec le début de la compétition continentale – a été la clé la conformation du groupe.

Compte tenu de l’impossibilité de citer plusieurs joueurs éligibles pour la catégorie Leonardo Balerdi et Lisandro Martínez, deux joueurs du goût de l’entraîneur, Santiago Ascacibar -le milieu de terrain vient de signer un contrat avec le Hertha Berlin de Bundesliga, ainsi que celui de Lautaro Valenti -le marqueur central de Lanús n’a pas été cédé par l’institution du Sud-, le Bocha a fini par rester sur la base des dernières citations pour concurrencer en territoire caféier.

De cette manière, Batista ira au tribunal avec une équipe qu’il connaît et pour laquelle il parie fortement. Il parait, Facundo Cambeses serait le gardien de but partant. Le gardien de Banfield sera accompagné d’un autre bastion pour Bocha: sa paire de marqueurs centraux sera Nehuén Pérez -le DT lui-même faisait partie de la formation du défenseur d’Argentinos Juniors, acquis par l’Atlético Madrid del Cholo Simeone- et Facundo Medina, des Ateliers de Cordoue.

Un autre connu des Bocha est Fausto Vera, qui a achevé tout le processus des équipes de jeunes dans l’AFA: c’était dans le Sub 15, Sub 17 et Sub 20. À l’heure actuelle, c’est une pièce clé pour Diego Dabove dans le pointeur du tournoi argentin. Nicolás Capaldo il l’accompagnerait dans la zone des flyers de confinement et, plus tard, une ligne de trois joueurs accompagnerait Adolfo Gaich dans la zone d’attaque: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister et Agustín Urzi.

Après les débuts contre l’équipe locale, l’équipe nationale argentine aura un rendez-vous libre et ne jouera à nouveau que vendredi 24 contre le Chili, également à 22h30 (heure de l’Argentine). Lundi 27, l’adversaire sera l’Equateur, tandis que jeudi 30, il affrontera le Venezuela – tous deux à 20 ans – pour clore la phase de groupes.

Argentine: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Adolfo Gaich DT: Fernando Batista.

La Colombie: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Andrés Felipe Reyes, Carlos Terán, Gabriel Fuentes, Eduard Atuesta, Kevin Balanta, Nicolás Benedetti, Edwuin Cetré, Jorge Carrascal et Luis Sandoval. DT: Arturo Reyes.

Stade: Hernán Ramírez Villegas (Pereira, Colombie)