L’Argentine annonce une somme forfaitaire pour les travailleurs à faible revenu des coronavirus

BUENOS AIRES, 23 mars (.) – Le gouvernement argentin a annoncé lundi qu’il effectuerait un paiement unique de 10000 pesos (158 $) en avril à des indépendants à faible revenu et informels pour les aider à payer leurs dépenses pendant la quarantaine obligatoire dans le pays. pour ralentir la progression du coronavirus.

Le gouvernement a créé un revenu familial d’urgence qui bénéficiera à 3,6 millions de familles qui ne reçoivent pas de salaire public ou privé ou qui reçoivent une aide directe de l’État, des pensions ou des programmes d’emploi, a informé le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, lors d’une conférence de appuyez sur.

“Ce que nous faisons, c’est de veiller à ce que tous ceux qui vivent en Argentine soient protégés dans cette situation de crise”, a déclaré Guzmán ainsi que le ministre du Travail, Claudio Moroni, qui a précisé que les prestations sont destinées aux familles qui n’ont pas d’autre revenu.

Le gouvernement utilisera cette somme pour atténuer les effets sur la poche de la quarantaine de 12 jours annoncée par le président Alberto Fernández à partir de vendredi dernier et jusqu’au 31 mars pour arrêter la propagation du coronavirus.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé des mesures pour les retraités et les bénéficiaires des programmes sociaux, ainsi qu’un plan pour les secteurs productifs et une aide au paiement des salaires.

Fernández prévoit également de signer un décret qui établit la suspension des coupures dans les services essentiels, tels que l’électricité et l’eau, tandis que l’isolement social et préventif dure, selon les médias locaux.

Le président a rencontré plus tôt lundi le gouverneur de la province de Buenos Aires et quelque 24 maires du cordon urbain qui entoure la capitale argentine, avec qui il a analysé la situation des zones les plus vulnérables et coordonné les politiques de santé, d’alimentation et de sécurité .

L’isolement pour stopper la propagation du coronavirus aura de graves conséquences en Argentine, au milieu d’une récession économique avec des taux d’inflation et de pauvreté élevés.

Le total des personnes infectées en Argentine est de 301, dont quatre sont morts du coronavirus, selon les données du ministère de la Santé, qui a annoncé lundi le premier cas d’un patient sans antécédents de voyage ou contact étroit avec quelqu’un qui a été à l’étranger. , une situation connue sous le nom de transmission communautaire.

