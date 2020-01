L’Argentine célèbre l’exemption de droits de douane américains supplémentaires sur les exportations d’aluminium et d’acier

BUENOS AIRES, 26 janvier (.) – Le ministre argentin des Affaires étrangères Felipé Solá a applaudi dimanche la décision du gouvernement américain de ne pas appliquer des tarifs de 25% sur l’aluminium et l’acier dans le pays sud-américain, a-t-il déclaré dans une interview accordée à une radio locale.

La mesure avait été annoncée vendredi par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que le Brésil, l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Mexique et la Corée du Sud sont exemptés de droits de douane supplémentaires sur les produits sidérurgiques et que l’Argentine, l’Australie, le Canada et Le Mexique ne paiera pas non plus de droits supplémentaires sur les articles dérivés de l’aluminium.

“C’est une excellente nouvelle pour l’Argentine que les choses continuent comme elles sont et ne soient pas sanctionnées par 25% du prix d’entrée aux Etats-Unis en acier et aluminium (…) Nous avons défendu la position argentine et nous venons d’avoir été exclus de cette mesure “, a déclaré Solá à Radio 10.

“Il y a un mois, nous avions une mesure du gouvernement américain du point de vue commercial avec lequel il allait augmenter de 25% les tarifs sur nos exportations d’acier et d’aluminium, ce qui pour nous signifiait une énorme perte d’emplois”, at-il ajouté.

Trump avait annoncé en décembre qu’il rétablirait les tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Brésil et de l’Argentine, une mesure qui n’est pas entrée en vigueur.

Les États-Unis avaient exempté les deux pays de payer des taxes supplémentaires sur ces importations – plus un contingent d’expéditions en franchise de droits – en mars 2018, à un moment où le conflit commercial avec la Chine s’intensifiait.

Le président américain a déclaré que les tarifs appliqués à certains pays visaient à stimuler la production américaine, ce qui, selon Trump, est un problème de sécurité nationale.

Selon les données du gouvernement de la troisième plus grande économie d’Amérique latine, les exportations d’acier et d’aluminium vers les États ont accumulé 520 millions de dollars par an au début de décembre 2019.

(Rapport de Lucila Sigal)