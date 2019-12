L'Argentine est classée 59ème au classement mondial de la prospérité: quelle est sa situation vis-à-vis des pays de la région?

Le Letagum Institute, basé à Londres (Royaume-Uni), a présenté le rapport annuel qui quantifie la prospérité dans 167 pays à travers le monde. Là, les forces et les faiblesses de chacun sont évaluées. L'Argentine s'est classée 59e et a progressé de quatre places par rapport à l'indice 2018.

Si la mesure de 2009 est prise en compte par rapport à celle publiée cette année, L'Argentine n'a grimpé qu'une place au classement général. Selon le rapport, le pays "Il travaille plus fortement dans la liberté et la santé personnelles", mais est plus faible dans les conditions offertes aux investisseurs.

Dans la catégorie "Liberté personnelle" L'Argentine s'est classée 30e, trouvant sa meilleure position dans l'indice de prospérité, qui a également mis en évidence les points les plus faibles des nations. D'accord L'Argentine a amélioré la qualité de son gouvernement par rapport aux paramètres d'il y a dix ans, s'est dégradée dans d'autres indicateurs par rapport à la même mesure de 2018.

En sécurité et protection, il est passé de la position 66 (2018) à 93 (2019). La même chose s'est produite dans la liberté personnelle (22 à 30) et le capital social (75 à 113). Cependant, d'une année à l'autre il y avait des symptômes d'amélioration de certains aspects et des positions évolutives de la qualité économique (110 à 108), qualité de l'administration (64 à 53), éducation (74 à 53), environnement naturel (79 à 50) et santé (57 à 46).

Pour atteindre la définition de la prospérité, L'indice combine la croissance économique avec le niveau de liberté et de démocratie dans un pays, ainsi que des mesures du bonheur et de la qualité de vie.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, La prospérité a considérablement augmenté de 2009 à maintenant, bien qu'elle ait stagné en 2014. Dans les améliorations -Ici l'Argentine est incluse- “tous les pays ont constaté une amélioration de leur accès au marché et à ses infrastructures ». Aussi dans la sécurité (ici l'Argentine a diminué ses performances) comme l'éducation et les réformes que certains pays ont adoptées dans leurs systèmes éducatifs.

Le rapport note que, bien que la qualité des gouvernements soit altérée dans la région, L'Argentine et l'Équateur ont été les seuls pays qui ont réussi à résister à la tendance et à grimper 24 positions au cours de la dernière décennie. Dans le cas du Chili, d'Haïti et du Nicaragua, la détérioration est la conséquence de l'inefficacité des gouvernements et de leur responsabilité politique. Au Venezuela, l’indice indique qu’il existe un "Situation politique récemment enflammée".

Dans le classement latino-américain, le Chili est le mieux placé (37). Puis le Costa Rica (38), l'Uruguay (39), le Panama (51), la Trinité-et-Tobago (55) et le Pérou (56). Seulement à la septième place Argentine (59), qui a dépassé le Mexique (67), le Brésil (69), la Colombie (72), le Paraguay (79), l'Équateur (80), Cuba (95) et la Bolivie (105). Le Venezuela, en position 143, occupait la dernière place du tableau qui avait Haïti (153) comme le pire pays de la région.

En ce qui concerne les pays d'Amérique latine, l'Argentine a trouvé son principal déficit conditions pour entreprendre. Autrement dit, dans les termes que les investisseurs étrangers trouvent à faire des affaires et à incorporer des capitaux dans le pays. Dans l'indice, il est exprimé comme "Le pilier qui mesure l'environnement commercial d'un pays est son infrastructure, les obstacles à l'innovation et la flexibilité du marché du travail."

Dans cet article, L'Argentine est classée 18e sur les 28 qui composent le groupe latino-américain. Une position qui implique d'être sous – entre autres – de pays comme l'Uruguay, le Pérou, le Mexique, la Colombie et le Brésil.

Quant au «tableau général», de 2009 à l'Argentine, il variait entre 59 et 63. En 2015, il a atteint sa pire position en se classant 68e. Dans la région, le pays qui a connu la plus forte croissance au cours de la décennie Équateur, suivi du Paraguay et du Pérou. Dans le cas équatorien, le pays est passé de 94e place en 2009 à 80e en 2019. Le pire a été le Venezuela, qui occupait la 116e position il y a 10 ans et est actuellement à 143.

Dans ce dernier indice de prospérité, L'Argentine faisait partie du groupe des pays "semi-prospères". Autrement dit, ils maintiennent un niveau standard sans croissance mais sans diminution significative. Il l'occupe avec la Macédoine du Nord, Trinité-et-Tobago, le Pérou, la Chine, Bahreïn, Oman, l'Arménie, le Koweït, l'Indonésie et la Jamaïque.

Les 10 premières places du classement mondial étaient détenues par le Danemark, la Norvège, la Suisse, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Islande. L'indice de prospérité est examiné et critiqué par un comité consultatif d'universitaires et d'experts représentant un large éventail de disciplines.

«Nous effectuons une revue approfondie pour chaque pilier en analysant la littérature académique. Nous identifions plus de 200 variables qui ont un effet sur la richesse et le bien-être. Cette liste était basée sur la contribution d'universitaires et d'experts politiques dans chaque domaine des piliers, qui ont donné des conseils sur la fiabilité des sources de données, les mesures alternatives et la crédibilité de la mesure des variables », a indiqué l'Institut Legatum dans le rapport. .

«Les variables de l'indice de prospérité sont basées sur de nombreuses unités de mesure différentes, y compris nombre d'individus, années, pourcentages, entre autres. Ces différentes unités doivent être normalisées pour que la comparaison entre les variables et les pays soit logique. Nous utilisons une distance de mise au point frontière pour cette tâche. L'approche frontalière compare la performance d'un pays dans une variable avec la valeur de la logique. Autrement dit, le meilleur cas logique et le pire des cas ", a terminé l'étude.