L’Argentine étend ses activités dont les travailleurs sont exemptés de quarantaine en raison du coronavirus

BUENOS AIRES, 19 avril (.) – L’Argentine a étendu dans les dernières heures de samedi les activités étatiques, commerciales et médicales qui permettent aux travailleurs de ces zones de ne pas avoir à se conformer à une quarantaine obligatoire pour le coronavirus établie par le gouvernement qui, jusqu’à la moment, durera jusqu’au 26 avril.

La quarantaine qui a forcé la majeure partie de la population argentine à rester chez elle a commencé le 20 mars. Samedi, 2 839 cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés dans le pays d’Amérique du Sud, dont 132 personnes sont décédées, selon les données du ministère argentin de la Santé.

Selon une décision administrative publiée samedi au Journal officiel, le personnel affecté par les établissements et bureaux à revenus, les magasins sans service public et avec livraison à domicile, les soins médicaux et dentaires programmés, les laboratoires et opticiens et les établissements de violence en le sexe peut assister à leur travail.

La décision administrative indique également que la “production destinée à l’exportation” et les “procédés industriels spécifiques” seront également exemptés de quarantaine, avec l’autorisation préalable du Ministère du développement productif. Cependant, le document n’a pas fourni plus de détails.

Cependant, le décret présidentiel publié le 19 mars qui signalait le début de la quarantaine avait déjà libéré les “activités non reportables liées au commerce extérieur” de l’interdiction.

Jusqu’à présent, les magasins autorisés étaient des supermarchés, des pharmacies, des quincailleries, des vétérinaires et la fourniture de bouteilles de gaz. Le personnel de santé et de sécurité et les travailleurs liés aux services publics et au transport, ainsi que le transport de marchandises ont également été exclus, entre autres activités.

La décision argentine intervient à un moment où, en plus de subir les effets de la pandémie de coronavirus, la nation sud-américaine traverse une crise économique et après que le gouvernement a proposé aux créanciers internationaux de restructurer la dette souveraine pour près de 70000 millions de dollars.

