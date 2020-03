L’Argentine ferme ses frontières pendant 15 jours contre le coronavirus: le président Fernández

BUENOS AIRES, 15 mars (.) – L’Argentine a ordonné dimanche de fermer ses frontières par mesure de précaution face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, a annoncé le président Alberto Fernández lors d’une conférence de presse.

“Au cours des 15 prochains jours, personne ne pourra entrer dans le pays à l’exception des résidents argentins et étrangers”, a déclaré le président.

“Le coronavirus ne vient pas seulement d’Europe et commence à toucher les pays voisins et nous-mêmes”, a-t-il expliqué.

D’autre part, Fernández a souligné que les classes étaient suspendues dans les écoles publiques et privées jusqu’au 31 mars pour des raisons de prévention.

Après une réunion avec des responsables et des spécialistes de la santé, le président a indiqué que les parcs nationaux seront également fermés, les plus de 65 ans recevront un permis et les événements qui rassemblent un grand nombre de personnes seront suspendus.

“Tout indique que ce que nous devons réaliser est de minimiser la circulation du virus. Faire tout notre possible pour que le virus ne circule pas parmi nous”, a déclaré Fernández.

“Nous devons gagner du temps pour mieux gérer le problème de santé”, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a déclaré dimanche que le nombre total de cas confirmés de coronavirus dans le pays s’élève à 56 cas, dont deux sont décédés.

Jusqu’à présent, le coronavirus a infecté 162 365 personnes dans le monde et tué au moins 6 070, selon un décompte de ..

(Rapport de Walter Bianchi et de la garnison Cassandra)