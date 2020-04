L’Argentine prolonge la quarantaine obligatoire des coronavirus dans les grandes villes jusqu’au 26 avril

BUENOS AIRES, 10 avril (.) – Le président argentin Alberto Fernández a déclaré vendredi qu’il prolongerait la quarantaine obligatoire dans les grandes villes jusqu’au 26 avril inclus pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays.

L’isolement obligatoire, en vigueur depuis le 20 mars, sera prolongé dans les centres urbains tels que Buenos Aires, Rosario, Cordoue et Mendoza, où un certain nombre de personnes infectées ont été enregistrées, a expliqué le président.

Le gouvernement discutera avec chaque gouverneur de province des protocoles de mise en quarantaine rapide dans certaines villes qui n’ont pas eu de cas de coronavirus.

“C’est une décision qui sera prise par le gouvernement national, sur proposition des gouverneurs”, a expliqué Fernández lors d’une conférence de presse télévisée.

Selon les dernières données officielles, l’Argentine enregistre 1 975 patients infectés, dont 82 sont décédés. Fernández a souligné les avantages d’avoir appliqué la quarantaine et a noté que si elle n’avait pas été imposée, le pays aurait à ce jour 45 000 cas.

“La quarantaine est logique, nous avons réussi à limiter la vitesse de contagion”, a-t-il expliqué.

“Personne ne sait quand ce martyre prendra fin. La seule possibilité que nous ayons est de faire ce que nous faisons”, a-t-il ajouté.

La pandémie de coronavirus a frappé l’économie mondiale, mais elle a particulièrement touché le pays sud-américain, qui a dû reporter une restructuration de la dette de quelque 70 000 millions de dollars. [nL1N2BP2AN]

Les économistes consultés par la banque centrale fin mars ont estimé que la troisième économie d’Amérique latine se contracterait de 4,3% en 2020 sous l’effet de la pandémie. [nL1N2BV01P]

“Je continue d’insister sur le fait que d’un point de PBI vous pouvez revenir, de ce que nous ne pouvons pas retourner est d’une vie perdue”, a déclaré Fernández.

“En ce moment, mon problème n’est pas les dépenses publiques, c’est la santé des Argentins.”

Le président a informé que lundi les banques fonctionneront selon certains protocoles et a ajouté que samedi un décret de nécessité et d’urgence sera publié pour étendre les activités exemptées de quarantaine, telles que les ateliers mécaniques et les ateliers de caoutchouc.

(Rapport d’Eliana Raszewski. Avec un rapport supplémentaire de Hugh Bronstein.)