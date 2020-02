L’Argentine se mesure à la Colombie avec un double rêve: si elle gagne, elle est classée à Tokyo 2020 et le champion du champion pré-olympique est consacré

Grâce au match nul 1-1 entre le Brésil et l’Uruguay, L’équipe nationale était aux portes d’un double rêve: si elle bat la Colombie au stade Alfonso López de Bucaramanga, non seulement l’une des deux places est assurée à Tokyo 2020, mais elle remportera déjà le trophée pré-olympique. L’arbitre est Chilien Piero Maza et télévisera TyC Sports. Mais si la victoire ne vient pas aujourd’hui, les opportunités sont maintenues: deux nuls (ce soir et dimanche contre le Brésil) déposent également ceux menés par Fernando Batista lors du grand événement en Asie.

Avec le clin d’oeil du résultat du duel précédent, l’équipe nationale s’est rendue sur le terrain pour terminer sa mission. Pression prolongée, avec la collaboration de ses hommes offensifs et de bonnes combinaisons Il a obtenu la domination absolue dans le premier quart d’heure. Julián Álvarez avait l’ouverture du tableau de bord avant la minute du match, mais le gardien Ruiz a dévié son niveau de tentative. À 4 ans, celui qui a marché sur la zone était Urzi, et le coup de feu a été large.

L’Argentine est sortie de ce moment d’anxiété en pariant sur la possession. Le hamac de la balle a repris confiance. Et il est revenu en danger. D’abord, à 23 ans, avec l’apparition surprise de Capaldo, qui a forcé l’intervention de l’archer. Puis, avec un autre test Urzi qui a réussi près de la clôture, après une balle arrêtée.

Mais peu à peu l’endroit faisait pied, des quatre hommes offensifs; plus enclins à la mobilité et au déséquilibre que de fournir une référence dans le domaine. Carrascal, Benedetti, Cetré et Carbonero ont sorti quelques flashs qui ont compliqué le fonds argentin. L’attelage de River a eu une occasion claire à 13 ans, presque sans opposition, et a élevé son tir au-dessus de la barre transversale.

Avant le bon niveau affiché par son équipe tout au long de la compétition (il a gagné lors de ses cinq présentations), Batista mise sur les mêmes onze qui viennent vaincre l’Uruguay par 3 à 2 à la première date du home run final.

La place, quant à elle, vient d’égaliser 1 à 1 contre le Brésil et l’entraîneur Arturo Reyes mise sur la création de Jorge Carrascal et Nicolás Benedetti.

«Gallardo va emmener Carrascal à River petit à petit. Il est dans un club où tout va bien sur le plan sportif. C’est un joueur de 21, 22 ans et avoir la possibilité de Marcelo le diriger pour lui sera très bon, s’il en profite. Quand ils lui donneront l’opportunité dans le club, s’il en profite, il aura de grandes possibilités dans sa carrière », a déclaré Batista à propos de la figure principale de l’équipe rivale.

Argentine: Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; et Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista

La Colombie: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado, Eduard Atuesta, Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal; Edwuin Cetré et Johan Carbonero. DT: Arturo Reyes.

Stade: Alfonso López de Bucaramanga

Arbitre: Piero Maza (Chili)

Télévision: TyC Sports