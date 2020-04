L’Argentine suspend le quatrième vol qui devait rapatrier des travailleurs temporaires d’Andorre

Le Fonds de solidarité andorran lève environ 1,3 million

ANDORRE LA VELLE (ANDORRE), 2 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Argentine n’a pas autorisé le quatrième vol qui avait été organisé pour rapatrier les travailleurs temporaires en Andorre, comme l’a rapporté le ministre andorran des Finances et porte-parole, Eric Jover, dans la comparution quotidienne pour faire le point sur le Covid-19.

L’avion a dû décoller de Toulouse (France) ce dimanche, et après plusieurs jours où il semblait pouvoir partir pour Buenos Aires, l’Argentine ne l’a finalement pas autorisé et les intérimaires sont toujours en Andorre.

Vendredi 27 et dimanche 29, trois vols qui devaient décoller de Madrid et Toulouse vers l’Argentine ont été annulés, et que les autorités de ce pays n’ont finalement pas autorisé.

Le gouvernement andorran a demandé aux travailleurs saisonniers de contacter l’exécutif au début de la crise sanitaire pour les aider à retourner dans leur pays d’origine, et ils ont contacté environ 1 500 travailleurs.

Jover a réitéré l’engagement du gouvernement envers ces travailleurs pour les aider et faire en sorte que leur séjour ait des “conditions décentes”; Elle bénéficie de l’aide des communes – mairies – et des entreprises qui les ont engagées pour leur fournir un logement et un entretien en cas de besoin.

Le porte-parole du ministre a assuré qu’ils “activaient les contacts diplomatiques au plus haut niveau” et que des efforts étaient déployés pour faciliter le retour de ces travailleurs temporaires dans leur pays d’origine dans les meilleurs délais.

1,9 MILLION D’AIDE AUX ENTREPRISES

1 192 entreprises et indépendants ont déjà demandé à participer à des programmes de crédit d’aide douce pour atténuer les effets de la crise socio-économique résultant de l’urgence sanitaire.

Le ministre andorran des Finances et porte-parole a indiqué que 54 personnes avaient déjà répondu et qu’une aide avait été accordée pour un montant de 1,9 million, soit 34% du montant demandé par eux pour financer leurs dépenses de fonctionnement.

Des crédits ont également été accordés pour refinancer des prêts d’entreprises pour une valeur totale de 100 000 euros, soit 25% du montant demandé.

Sept de ces résolutions ont été négatives, car elles ne remplissaient pas le critère du «stress du Trésor» et avaient suffisamment d’argent pour faire face aux dépenses des prochains mois.

Jover a rappelé qu ‘”il est nécessaire de prioriser” les entreprises et les travailleurs indépendants qui se trouvent dans une situation difficile; Sur les 1 192 candidatures reçues, 36% correspondent aux indépendants et 64% aux entreprises.

1,3 MILLION DE FONDS DE SOLIDARITÉ

Le fonds de solidarité pour faire face à l’urgence sanitaire a levé près de 1,3 million d’euros, selon le ministre des Finances; Le fonds a été ouvert à la demande des citoyens et des entreprises qui souhaitaient contribuer et faire des dons pour financer les fournitures médicales et aider les groupes les plus vulnérables.

EMMANUEL MACRON

Parmi les dons, entre autres, ceux annoncés par le coprince français, Emmanuel Macron, qui a promis de contribuer 200 000 euros, celui du coprince épiscopal, qui s’élève à 50 000 euros, et celui des entités bancaires, qui contribuent environ 450 000 euros. euros.

Le président également de la France, en outre, répond aux demandes liées aux difficultés d’obtention de certains dispositifs médicaux.