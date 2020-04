L’Argentine va réactiver les travaux publics pour aider à la pandémie

BUENOS AIRES (AP) – L’impact du nouveau coronavirus devient de plus en plus palpable dans les économies d’Amérique latine. Pour cette raison, malgré l’isolement obligatoire qui se prolongera à partir de la semaine prochaine et afin de ne pas maintenir son activité paralysée dans un contexte récessif, le gouvernement argentin a annoncé vendredi qu’il réactiverait ses travaux publics dans plusieurs communes.

Les travaux sur les routes et les installations hydrauliques, entre autres, seront effectués dans des “conditions isolées”, a déclaré le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis. “Il y a un contrôle de l’entrée et de la sortie de chaque travailleur pour se conformer aux réglementations sanitaires.”

Katopodis a admis que ce processus qui sera lancé à partir de lundi “ne sera pas facile”, mais permettra “à l’économie de bouger et de générer des emplois”.

Le plan prévoit également de petits travaux d’infrastructure à réaliser dans plus de 400 communes qui s’ajouteront à ceux réalisés dans le domaine hospitalier. À cet égard, le responsable a indiqué que 12 cliniques sont en cours de construction dans tout le pays et qu’elles fourniront 1 000 lits, dont 350 en soins intensifs.

L’opportunité de prolonger la quarantaine en vigueur depuis le 20 mars a été débattue ces derniers jours par les économistes, les médecins et les gouverneurs des différentes provinces argentines, craignant qu’une grève économique trop longue ne coule profondément le déjà touché. économie, en récession depuis plus de deux ans. En 2019, l’activité économique a baissé de 2,1% et la pauvreté a atteint 35,5% de la population.

Parmi les mesures palliatives mises en place figure la distribution de vivres dans les quartiers pauvres où la paralysie économique engendre un plus grand désespoir.

L’Argentine enregistre 1 813 personnes infectées et 81 décédées.

Au Chili, avec 6 501 personnes infectées et 65 décès, des milliers de personnes se sont entassées dans les criques de pêche et les poissonneries et fruits de mer à Pâques, sans respecter les mesures d’éloignement. L’infectologue Miguel O Ryan a déclaré qu ‘”il ne fait aucun doute que de nouveaux cas surviendront dans les prochaines semaines”.

Les préoccupations concernant la contagion s’étendent également aux prisons surpeuplées. Un seul d’entre eux concentre une cinquantaine de prisonniers et gardiens de prison infectés.

Une loi récemment promulguée pour remplacer la peine de prison par l’assignation à résidence de quelque 1 300 détenus ordinaires est paralysée par des sénateurs progouvernementaux qui cherchent à la déclarer inconstitutionnelle car elle n’inclut pas les criminels contre l’humanité. Les allégations à ce sujet ne commenceront que lundi.

En Colombie, le ministère de l’Agriculture a indiqué que plus de 30 000 petits et moyens producteurs bénéficieront d’une prolongation de deux ans du délai de grâce pour leurs obligations de crédit en raison de la pandémie. Selon le ministère, leur solde de capital dépasse 126 000 millions de pesos (environ 30 millions de dollars). Parmi les chaînes de production privilégiées figurent le maïs, le riz, le cacao, la banane et les produits laitiers.

Le président Iván Duque a souligné la veille que, à partir de lundi, les petites entreprises bénéficieront d’un soulagement économique pour payer leurs salaires à leurs employés. Il n’a pas élaboré.

En Colombie, il y a 2 223 infections et 69 décès.

En provenance d’Asie, la Chine a ratifié son soutien au gouvernement vénézuélien au milieu de la pandémie et a exclu toute modification de ses directives de coopération.

Après une conversation téléphonique avec son homologue chinois, Xi Jinping, le président Nicolás Maduro a déclaré dans un communiqué que la Chine “s’oppose à l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures (du) Venezuela et qu’elle prône le plein respect de la souveraineté et de la droite de l’autodécision du peuple ».

Entre la troisième et la quatrième semaine de mars, la Chine a envoyé deux cargaisons de fournitures médicales à Caracas, notamment des combinaisons de sécurité biologique, des lunettes de protection, des gants, des purificateurs d’air pour les centres de santé, des antiviraux et 504000 kits de test rapide de COVID-19.

Plus tôt, en Équateur, la ministre du gouvernement, María Paula Romo, a déclaré qu’il y avait 297 décès dus à COVID-19 et 311 personnes qui sont probablement décédées de la même cause, bien qu’elles n’aient pas passé les tests à temps, en plus de 7 161 infectés .

La province de Guayas reste l’épicentre de la pandémie dans le pays avec 5 281 cas.

Cuba, pour sa part, s’attend à ce que le pic de patients arrive dans la première quinzaine de mai et pourrait être de 1 000 à 5 000 cas positifs.

Une étude réalisée par l’Université de La Havane a révélé trois modèles possibles dans lesquels le comportement des infections à COVID-19 fluctuera. Un favorable avec une courbe ascendante lisse, une seconde moyenne avec environ 2000 infectés et la critique.

Raúl Guinovart, doyen de la Faculté de mathématiques et d’informatique de l’Université de La Havane, a déclaré jeudi soir que le travail des spécialistes permet d’établir le comportement de la maladie afin que les autorités prennent des mesures et puissent arrêter les infections ou éliminer des ressources dans les moments graves.

Cuba a signalé 549 personnes infectées et 15 décédées. De plus, il y a plus de 1 200 suspects isolés.

La veille, il a été annoncé qu’à partir de samedi, les transports publics et privés seront paralysés et les magasins qui ne sont pas des vivres seront fermés.

Il n’y a pas de quarantaine nationale obligatoire sur l’île, mais certaines localités où de nombreux cas ou transmission indigène ont été détectés ont été restreintes, l’arrivée de voyageurs étrangers a été interdite. Les vols et classes non humanitaires sont suspendus.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a plus de 49 700 personnes infectées et plus de 1 900 personnes sont mortes du coronavirus.

La pandémie a infecté plus de 1,6 million de personnes et tué plus de 98 400 dans le monde, selon le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, qui fonde ses données sur des rapports de la les gouvernements et les autorités sanitaires de chaque pays.

Chez la plupart des gens, ce virus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Mais chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, cela peut provoquer des maladies plus graves et même la mort.