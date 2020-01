L’armée chinoise a déployé 450 médecins militaires à Wuhan pour contenir le coronavirus

Quatre cent cinquante médecins et personnels médicaux de l’Armée populaire de libération (EPL) sont arrivés par avion à Wuhan (Chine centrale) pour participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l’agence Xinhua.

Certains d’entre eux ont de l’expérience dans la lutte Ebola et le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), un virus similaire au coronavirus qui a infecté plus de 1 000 personnes depuis décembre et fait 41 morts dans toute la Chine.

Presque toutes les victimes sont mortes à Wuhan ou dans leur province, Hubei. Le virus s’est propagé à d’autres endroits en Asie et a atteint la France et les États-Unis.

Espérant arrêter la contagion, le régime communiste a mis en quarantaine jeudi la ville de 11 millions d’habitants.

Personne n’est autorisé à le quitter. D’autres municipalités de la région ont pris des mesures similaires, confinant au total plus de 40 millions d’habitants.

Xinhua a indiqué que l’armée, qui appartient à l’armée de terre, à l’aviation et à la marine, est arrivée vendredi soir.

Ils travailleront dans différents hôpitaux de la ville où de nombreux patients atteints de pneumonie virale sont admis.

Il s’agit notamment de spécialistes des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies nosocomiales et des soins intensifs, selon l’agence.

Le coronavirus qui s’est propagé en Chine a fait 41 morts et le nombre de personnes infectées est passé à près de 1 300, a annoncé samedi les autorités locales.

Au moins 444 nouveaux cas de virus ont été détectés, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 1 287, a indiqué la Commission nationale de la santé dans un communiqué.

Sur le nombre total de patients, 237 sont dans un état critique, selon les chiffres officiels.