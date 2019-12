L'armée de Coscu a remis ses prix pour le meilleur de 2019

Le monde des jeux vidéo ne contient pas seulement des joueurs professionnels ou amateurs. Il englobe également de nombreuses autres branches, parmi lesquelles banderoles. En Argentine, la plus grande communauté s'appelle Armée de Coscu, et est dirigé par Martín “Coscu” Pérez Disalvo. Il a des dizaines de créateurs de contenu, sur différentes plateformes et dans des styles très différents. Ils ont un énorme fan dans toute la région, et pour clôturer 2019, ils ont fait le Coscu Army Awards, une cérémonie de remise de prix dans le but de rassembler tout le monde et de récompenser les moments forts, bizarres, drôles et les plus grands efforts de l'année. L'événement a été vu par des milliers de personnes et Nicolás “Grafo” Graffigna Il était le grand gagnant de la soirée.