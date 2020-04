L’arrêt de COVID-19 pourrait obscurcir les mystères de la comète interstellaire fissurée

Il y a environ quatre mois, en décembre 2019, la comète interstellaire connue sous le nom de 2I / Borisov a fait son approche la plus proche de notre soleil. Après sa découverte initiale par l’astronome amateur de Crimée Gennady Borisov en août 2019, les astronomes ont couru pour observer l’objet – seul le deuxième visiteur connu d’une autre étoile depuis l’astéroïde “ Oumuamua en 2017 – avant de dériver hors de vue. Mais en plus de simplement regarder 2I / Borisov, ils espéraient autre chose: que la chaleur de notre soleil éclaterait la comète, libérant du matériel de ses entrailles qui était à peine, voire pas du tout, altéré après avoir été formé il y a des milliards d’années dans un système d’étoiles étrangères.

Fin mars, ces espoirs se sont réalisés. Les observations de deux équipes d’astronomes utilisant le télescope spatial Hubble ont confirmé qu’un gros morceau de débris pouvant atteindre 100 mètres s’est détaché du noyau glacé solide de la comète, connu sous le nom de noyau, qui mesure lui-même jusqu’à 500 mètres de diamètre. Ce fragment s’éloignait de la comète à environ 0,5 mètre par seconde et a été vu à plus de 180 kilomètres de son noyau. «Un petit fragment du noyau primaire s’est détaché», explique David Jewitt de l’Université de Californie à Los Angeles, qui dirige l’une des équipes. “Quelque chose est sorti.” Des images ultérieures de Hubble ont révélé que le fragment s’était désintégré depuis, mais la comète pourrait bien continuer à jeter des débris.

Depuis la découverte de 2I / Borisov, souvent appelée comète Borisov, les astronomes étudient avec impatience sa lumière réfléchie, en utilisant un processus appelé spectroscopie pour découvrir sa composition et la comparer à des objets locaux plus familiers dans notre système solaire. Ils ont détecté des traces d’eau, de cyanure, d’oxygène, etc. Ces résultats ne pourraient cependant être qu’un prélude au trésor de données provenant des observations de Borisov lors de leur rupture. «Le déchirer est encore plus excitant, car ce qui nous intéresse vraiment, c’est de quoi cette chose est faite», explique Dennis Bodewits de l’Université d’Auburn, qui fait partie de l’autre équipe Hubble. “Si vous craquez [it] ouvert, vous obtenez du matériel qui n’a jamais été chauffé auparavant, les blocs de construction d’un autre système solaire. “

Borisov a fait son approche la plus proche du soleil le 8 décembre 2019, atteignant environ le double de la distance Terre-soleil. Bien que l’origine de l’objet ne soit pas connue, cet événement est peut-être la première fois qu’il est chauffé de manière significative par une étoile, un processus qui fait bouillir les glaces des comètes sous forme de gaz, leur prêtant leur queue distinctive. Ce n’est que début mars, cependant, que Borisov a montré des signes de réaction à ce réchauffement en laissant échapper de multiples explosions de matière.

Les images Hubble de la comète interstellaire 2I / Borisov révèlent que l’objet se désagrège alors qu’il s’éloigne du soleil. Crédit: NASA, ESA et D. Jewitt

Ces explosions peuvent avoir augmenté la vitesse de rotation de la comète, entraînant la fragmentation ultérieure qui a maintenant été observée. «Si le noyau tourne lui-même à cause de ces couples de dégazage, il peut tourner si vite qu’il s’envole essentiellement», explique Jewitt. «Nous pouvons calculer la vitesse d’échappement gravitationnelle pour ce noyau, et nous pouvons deviner que la densité est comme les autres comètes. Le test de cela viendra à l’avenir, si jamais nous voyons le noyau sans poussière autour de lui. »

Quant à savoir pourquoi il a fallu jusqu’à présent à la comète pour se fragmenter, Michele Bannister, de l’Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, se dit “un peu surprise”, considérant que l’approche la plus proche du soleil a eu lieu il y a quatre mois. Elle note cependant que la vitesse élevée de Borisov, par rapport au soleil, a peut-être joué un rôle, plongeant l’objet devant notre étoile beaucoup plus rapidement que les comètes natives et le soumettant ainsi à un échauffement global moindre. “Vous devez déplacer vos attentes un peu par rapport au système solaire”, explique Bannister.

Hubble à lui seul pourra nous en dire beaucoup sur cet événement et toute activité ultérieure de Borisov. Pourtant, les astronomes ont déploré le moment malheureux de cette rupture jamais vue auparavant, alors que la plupart des principaux observatoires du monde sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. «La comète n’est désormais visible que dans l’hémisphère sud. Et toutes les grandes installations de l’hémisphère sud – du Chili à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud – sont fermées », explique Quanzhi Ye de l’Université du Maryland.

Bannister note qu’elle et ses collègues mesureraient désormais sérieusement la composition de l’intérieur avec des instruments tels que le très grand télescope au Chili – observations qui, pour l’instant, ne sont tout simplement pas possibles. «Hubble est une belle chose, mais il a un tas d’outils différents qui sont spécialisés à des fins très particulières», dit-elle. “Je ne suis pas sûr que [Borisov’s] va être assez brillant dans certaines parties du spectre [for which] nous avons l’instrumentation disponible sur Hubble. Ce que nous pouvons mesurer sur la composition sera considérablement limité. »

Bien que Borisov restera visible pour Hubble pendant encore une année, les télescopes au sol n’auront que quelques mois avant de devenir trop faibles pour être étudiés. On ne sait pas encore si l’emprise de la pandémie sur le globe se sera relâchée, mais pour le moment, la grande finale de l’un des événements les plus extraordinaires de notre système solaire est diffusée sans salle comble.