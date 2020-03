Larry Brilliant a aidé à éradiquer la variole – et il a des conseils pour COVID-19

L’expérience de première main du médecin avec les épidémies lui donne une vision unique de notre crise sanitaire actuelle

Lorsqu’un virus que personne n’a jamais vu auparavant se propage à travers le monde en quelques mois, la science doit se précipiter pour trouver des réponses à des questions très difficiles: à quelle vitesse le COVID-19 va-t-il proliférer? Combien tomberont malades? Nos systèmes de santé peuvent-ils résister à l’assaut de cette nouvelle maladie? Y aura-t-il bientôt un vaccin? Pendant que nous attendons ces réponses, beaucoup d’entre nous sont assis et regardent et lisent les nouvelles – à distance sociale, on l’espère – sans savoir exactement quoi faire ou ce que l’avenir proche réserve.

Ce moment peut sembler sans précédent, mais COVID-19 n’est que la dernière pandémie. Et tandis que les flambées de maladies mondiales passées ont impliqué d’autres virus avec différents modes de transmission, la façon dont la communauté mondiale s’est réunie pour les combattre à l’époque peut offrir des leçons pertinentes aujourd’hui.

Larry Brilliant a passé sa carrière à lutter contre les épidémies. En tant que médecin travaillant pour l’Organisation mondiale de la santé dans les années 1970, il a contribué à éradiquer avec succès la variole. Il s’agit de la seule maladie humaine à avoir été éradiquée avec succès dans notre histoire.

COVID-19 n’est pas la même chose que la variole. Ce dernier fait partie d’une classe de maladies appelées anthroponoses, qui ne sont transmissibles que d’homme à homme. On pense que la variole est apparue pour la première fois en Afrique de l’Est il y a entre 4 000 et 3 000 ans.

En revanche, COVID-19 est une maladie zoonotique, ce qui signifie qu’elle est passée à l’homme à partir d’un hôte animal. (Il existe de bonnes preuves suggérant qu’il pourrait provenir de chauves-souris.) Compte tenu de cette situation, il y a peu d’espoir d’éradiquer ce nouveau coronavirus. Pour ce faire, il faudrait vacciner à la fois les humains et les animaux qui le portent. Mais ce que les humains peuvent déployer nos ressources de santé publique à travers le monde pour le combattre.

Dans cette vidéo – une collaboration entre Retro Report et Scientific American – Brilliant décrit la dynamique en jeu à la fois dans l’éradication de la variole et la lutte pour guérir la polio tout en réfléchissant à ce que ces maladies nous offrent en cette période d’incertitude.

