Larry Hernández partage une vidéo d’une femme sur Instagram

L’artiste est heureux qu’une femme ait joué The Shocked Ses followers lui disent que sa femme, Kenia Ontiveros va se fâcher contre lui La vidéo est à environ 100 mille reproductions

Le chanteur et compositeur Larry Hernández a partagé sur son compte Instagram une vidéo où une jolie femme court avec son accordéon le corrido El Barenar.

Larry a remercié la jeune mexicaine pour “Donnez-nous ce beau détail de jouer cette course spéciale pour moi”, à quoi elle a répondu que grâce à lui pour la partager: “Quel honneur !! Et ce fut l’un des premiers que j’ai joué sur l’accordéon! Salutations à vous, au Kenya et à votre famille! »

Les commentaires de ses partisans n’ont pas attendu, car ils lui disent qu’ils vont le frapper, se référant à sa femme, Kenya Ontiveros, et qu’il vaut mieux télécharger la vidéo. Aussi que cela divorce.

«Maintenant, ils te tuent Larry !!! Si avec le violoniste ils l’ont juste laissé le vertige de gifler, ici je viens de manquer de vieil homme! de violon, imaginez qu’elle joue », ont écrit certains de ses fans.

“Larry va vous frapper, mieux vaut télécharger cette vidéo”, “Le Kenya va vouloir apprendre à jouer cette mère”, ont commenté d’autres utilisateurs.

“Ils ne vous divorcent pas, vous vous mère, vous endurez cela et plus”, ont-ils dit.

La femme de Larry est «aidée» par la femme de Buki

L’épouse de Larry Hernández a publié une photo sur les réseaux sociaux et sa beauté a tellement touché les utilisateurs d’Internet que même Cristy Solís, le partenaire de Buki, l’a flattée et lui a écrit un message, c’est donc que Kenia Ontiveros a clairement indiqué que malgré les critiques et les comparaisons, a un charme auquel même le chanteur n’a pas pu résister.

Dans la carte postale, l’épouse de Larry Hernández était élégante, sensuelle et audacieuse, de manière mesurée, mais sans pour autant négliger la grâce qui la caractérise et qui a suscité des milliers de fans, parmi lesquels elle a apparemment déjà rejoint La femme de Buki, qui n’a pas hésité à lui dire à quel point elle est belle.

Kenia Ontiveros n’est pas resté silencieux et a retourné l’attention sur la femme de Buki et lui a répondu sur le même réseau social, c’est ainsi qu’ils ont provoqué l’excitation des followers, qui restent toujours attentifs aux publications de la femme du chanteur Larry Hernández .

L’image de l’épouse de Larry Hernández peut être vue dans son compte personnel @keniontiverosoficial et jusqu’au jeudi 6 février après-midi, il avait dépassé 32 mille réactions et avait plus de 160 commentaires, dont celui de Cristy Solís, l’épouse de Buki, Marco Antonio Solís.

C’était un échange de compliments, de compliments entre deux femmes qui sont très belles et qui ont deux maris talentueux, les premiers avec une grande trajectoire de plus de 30 ans, une idole non seulement au Mexique mais partout dans le monde: le Buki, et de l’autre, une star qui ouvre progressivement l’écart sur les scènes américaine et mexicaine: Larry Hernández.