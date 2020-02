L’art de l’adaptation animale

Compte tenu des changements de notre climat et de la croissance de la population humaine, les animaux sont de plus en plus obligés de s’adapter au comportement humain de manière inattendue. Qu’il s’agisse de crocodiles utilisant des nouilles de piscine comme dispositifs de flottaison, de coyotes devenant plus nocturnes pour éviter que des gens ou d’un groupe de morses coulent un navire de recherche qui a envahi leur territoire, les animaux découvrent comment naviguer dans le monde que nous avons créé. J’ai créé un livre d’artiste, le Field Guide to Animal Adaptation, qui identifie et illustre 16 exemples de ce phénomène, offrant à la fois espoir et désespoir pour la coexistence des personnes et des animaux à l’avenir. J’ai lancé une campagne Kickstarter pour financer l’impression d’une édition limitée.

À mesure que l’activité humaine augmente, le comportement animal s’adapte, souvent en devenant plus nocturne afin d’éviter les gens. Même les activités non létales telles que la randonnée ont provoqué cette réponse. Bien que ce changement temporel suggère des voies possibles vers une coexistence pacifique animal-humain, devenir plus nocturne présente des défis importants pour les animaux, notamment une efficacité de chasse réduite, une perturbation du comportement social et une navigation compromise. Pour les prédateurs tels que les coyotes, ce changement de comportement peut avoir des effets en cascade sur l’ensemble de leur écosystème car leurs nouvelles proies nocturnes doivent s’adapter à la présence des coyotes. Crédits: Lee Fearnside

L’idée de ce livre a commencé lorsque je suis tombé sur un article sur les chèvres de montagne dans le parc national olympique transportées par avion vers une zone moins peuplée parce qu’elles étaient devenues accro à l’urine des randonneurs. Les chèvres ont menacé les visiteurs du parc dans leur quête de ce précieux liquide salé. Il m’a semblé à la fois ridicule et tragique que le National Park Service pensait que dépenser plusieurs millions de dollars pour déplacer ces animaux serait plus efficace que de s’attendre à ce que les gens ne fassent pas pipi dans les bois. J’ai trouvé des exemples plus absurdes et tristes de ces interactions homme-animal, et donc l’idée de ce guide de terrain est née.

Les chèvres de montagne ont été introduites dans le parc national olympique il y a environ un siècle, mais ont récemment commencé à causer des problèmes majeurs. Les animaux sont devenus dépendants du sel et des minéraux contenus dans l’urine et la sueur humaines, et ils patinent et creusent autour des campings pour trouver ces liquides. Une chèvre a encorné un randonneur en 2010 après l’avoir traqué pendant plus d’un mile. Le National Park Service et le Forest Service ont transporté par avion au moins 275 chèvres vers le nord de la chaîne des Cascades afin de les soustraire à la tentation du pipi des randonneurs. Et environ 300 chèvres supplémentaires seront tuées afin de réduire leur population. Crédits: Lee Fearnside

En tant qu’artiste, je souhaite savoir comment les images peuvent – ou ne peuvent pas – communiquer des idées scientifiques au grand public. Aujourd’hui, les climatologues reconnaissent la capacité de l’art à communiquer des informations scientifiques complexes et peut-être à influencer les comportements pour atténuer les effets du changement climatique. Comme l’a dit une étude récente, l’art peut «susciter des réponses viscérales et émotionnelles et engager l’imagination de manière à provoquer une action ou un changement de comportement» que les approches purement scientifiques, factuelles ou cognitives ne semblent pas évoquer. Les histoires et les images d’animaux individuels peuvent-elles susciter des réactions et, espérons-le, une action autour de la conservation des animaux?

En tant que profane, j’ai du mal à comprendre les modèles et l’impact du changement climatique à grande échelle et les implications d’être au milieu d’une extinction massive. Comme trop, j’obtiens certaines de mes informations à partir d’interprétations clickbait de rapports scientifiques. L’urgence vient quand je pense à l’impact de ces changements globaux sur mon enfant ou que je vois des images de mes animaux préférés affamés ou morts – en d’autres termes, lorsque le global est rendu personnel et émotionnel.

Des plongeurs sous-marins dans les eaux de l’Indonésie ont observé une pieuvre de noix de coco à l’abri dans une tasse en plastique. Ces poulpes nichent généralement dans des coquilles pour se protéger, mais la tasse en plastique offrait peu de protection contre les prédateurs. Les plongeurs ont passé des heures à offrir différents coquillages à la pieuvre jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel abri dont elle était satisfaite. Crédits: Lee Fearnside

L’art est un véhicule pour développer l’empathie. L’art encourage la compréhension parce que le processus de compréhension de l’art est un raisonnement émotionnel qui, selon les mots de la plasticienne et anthropologue culturelle Lydia Nakashima Degarrod, “n’est ni purement cognitif et imaginatif ni purement émotionnel, mais est une combinaison des deux”. En tant qu’artiste, mon objectif est de traduire des concepts complexes en images auxquelles les gens répondent viscéralement et émotionnellement mais aussi intellectuellement.

Mon objectif est que mes images d’absurdité, comme une pieuvre à la noix de coco utilisant un gobelet en plastique comme abri, amènent les gens à réfléchir à leurs propres habitudes de consommation. L’image crée une étrange déconnexion entre nos attentes statiques ou anhistoriques du monde naturel (les poulpes de noix de coco s’abritant dans des matériaux de leur environnement «naturel») et la réalité des animaux s’adaptant à un écosystème pollué par l’homme (l’abondance de plastiques à usage unique dans l’océan), ce qui nous pousse à considérer ces histoires sous un nouveau jour.

L’Afrique a le plus grand taux de croissance de la population humaine de la planète. Alors que la demande de ressources pour répondre à cette croissance augmente, davantage de terres ont été utilisées pour l’agriculture et l’élevage, et plus de terres ont été clôturées pour séparer les populations de bétail. De grands troupeaux de gnous migrent à travers le Serengeti, mais il y a des décennies, une clôture a été érigée dans la région du nord du désert du Kalahari, séparant les gnous du Botswana du delta de l’Okavango. Des centaines de milliers de gnous, 90 pour cent de la population, sont morts de soif et de famine contre ces clôtures. Les 10% qui ont survécu se sont adaptés à une existence non migratoire. Crédits: Lee Fearnside

En 2016 et 2018, j’ai participé à des projets d’exposition créés par Creature Conserve, une organisation qui rassemble des artistes et des scientifiques pour favoriser un soutien informé et soutenu pour la conservation des animaux. J’ai parlé avec un vétérinaire de requin et fait une courte animation sur les effets du commerce des nageoires de requin sur les requins baleines. J’ai correspondu avec un chercheur de chauves-souris et créé des images sur la résilience de la structure osseuse des animaux. Ces pièces et les œuvres de nombreux autres artistes ont été exposées à la Rhode Island School of Design et au National Museum of Wildlife Art. Après ces expériences, j’ai voulu créer un autre projet qui a fait sortir ces histoires d’animaux des espaces de la galerie et les a amenées aux gens d’une manière plus intime: un livre.

Les crocodiles vivent tout autour de la péninsule de Floride. Récemment, on a été aperçu en train d’utiliser une nouille de piscine comme aide à la natation dans un canal de Key Largo. On ne sait pas où l’animal a acquis la nouille. Crédits: Lee Fearnside

Les livres physiques créent une connexion. Les livres sont tenus à moins de quelques mètres de nos yeux, nous devons les toucher pour tourner la page, et nous pouvons regarder chaque page et image individuelle aussi longtemps que nous le voulons. Le Guide de terrain pour l’adaptation des animaux s’inspire des guides de terrain populaires en taille et en structure. Les histoires et illustrations d’adaptation animale sont organisées par thème, avec des cartes de répartition et des informations sur les espèces. Il y a une section sur la façon de créer ses propres notes de terrain et ressources sur les façons dont les gens peuvent s’impliquer dans la conservation des animaux. W. John Koolage, professeur de philosophie à la Eastern Michigan University, rédige une introduction qui explore le positionnement des humains et des animaux dans les systèmes de classification scientifique.

Crédits: Lee Fearnside

Ma sélection d’histoires d’adaptation animale vise également à donner un contexte historique à la crise d’extinction actuelle. L’introduction d’espèces envahissantes, délibérées ou accidentelles, fait partie de l’histoire humaine depuis le début. Les rats, par exemple, se sont adaptés avec succès à presque toutes les parties de la planète et ont fréquemment attelé un tour vers de nouveaux territoires sur des vaisseaux humains. Certaines espèces réagiront favorablement, à court terme, aux changements de leur écosystème. Les requins-nourrices gris australiens, par exemple, peuvent être en mesure de connecter deux de leurs populations avec le réchauffement de l’océan, mais cet accomplissement ne signifie pas que l’espèce dans son ensemble survivra à des changements de température massifs. Mon image représente deux requins presque touchants mais superposés sur un fond de vague stylisé et artificiel.

Un groupe de morses a attaqué et a coulé un navire de recherche russe dans l’archipel de Franz Josef Land dans l’Arctique. Peu avant l’attaque, les chercheurs utilisaient un drone, mais on ignore si cela a provoqué l’agression des animaux. Crédits: Lee Fearnside

Bien qu’il s’agisse principalement d’animaux individuels ou de petits groupes, les histoires d’adaptation animale sélectionnées dans mon livre ont eu lieu partout dans le monde. Une grande majorité des espèces doivent s’adapter dans une certaine mesure aux effets du comportement humain et de l’empiètement. Ces histoires individuelles servent de microcosme des tendances mondiales. Bien que je n’aie aucun moyen mesurable de savoir si ce livre aura un effet direct sur son public, j’espère que ce sera l’une des nombreuses voix qui inciteront les gens à agir en faveur de la conservation des animaux.