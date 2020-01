L’art de mentir – Scientific American

Un homme de 51 ans que j’appellerai «M. Pinocchio ”avait un étrange problème. Lorsqu’il tentait de mentir, il s’évanouissait souvent et avait des convulsions. En substance, il est devenu une sorte de Pinocchio, la marionnette fictive dont le nez a grandi avec chaque fib. Pour le patient, les conséquences étaient bien trop réelles: il était un haut fonctionnaire de la Communauté économique européenne (depuis remplacé par l’Union européenne), et ses partenaires de négociation pouvaient dire immédiatement quand il déformait la vérité. Son état, symptôme d’une forme rare d’épilepsie, était non seulement dangereux, mais mauvais pour sa carrière.

Les médecins des hôpitaux universitaires de Strasbourg en France ont découvert que la racine du problème était une tumeur de la taille d’une noix. La tumeur augmentait probablement l’excitabilité d’une région du cerveau impliquée dans les émotions; lorsque M. Pinocchio a menti, cette excitabilité a provoqué une structure appelée l’amygdale pour déclencher des crises. Une fois la tumeur enlevée, les crises ont cessé et il a pu reprendre ses fonctions. Les médecins, qui ont décrit le cas en 1993, ont surnommé la condition le «syndrome de Pinocchio».

Le sort de M. Pinocchio démontre les conséquences profondes de changements même mineurs dans la structure du cerveau. Mais peut-être tout aussi important, cela montre que le mensonge est une composante majeure du répertoire comportemental humain; sans cela, nous aurions du mal à faire face. Lorsque les gens disent tout le temps une vérité sans fard – comme cela peut se produire lorsque la maladie de Parkinson ou certaines blessures au lobe frontal du cerveau perturbent la capacité de mentir des gens – ils ont tendance à être jugés sans tact et blessants. Dans la vie de tous les jours, nous racontons tout le temps de petits mensonges blancs, ne serait-ce que par politesse: votre tarte maison est géniale (c’est affreux). Non, grand-mère, tu n’interromps rien (elle l’est). Un peu de prétention semble lisser les relations humaines sans faire de mal durable.

Pourtant, que savent les chercheurs du mensonge dans notre existence quotidienne? Est-il omniprésent? Quand les enfants commencent-ils habituellement à s’y engager? Faut-il plus de cervelle pour mentir ou pour dire la vérité? La plupart des gens savent-ils détecter les contrevérités? Et sommes-nous meilleurs que des outils conçus à cet effet? Les scientifiques qui explorent de telles questions ont bien progressé, notamment en découvrant que mentir chez les jeunes enfants est un signe qu’ils maîtrisent certaines compétences cognitives importantes.

Mentir ou ne pas mentir

Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord pour dire qu’il faut mentir. Des générations de penseurs se sont alignées contre cette perspective. Les dix commandements nous exhortent à dire la vérité. Le Pentateuque est explicite: «Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain». L’islam et le bouddhisme condamnent également le mensonge. Pour le philosophe du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, le mensonge était le «mal radical inné dans la nature humaine» et devait être évité même lorsqu’il s’agissait de vie ou de mort.

Aujourd’hui, de nombreux philosophes ont une vision plus nuancée. La philosophe allemande Bettina Stangneth soutient que le mensonge devrait être une exception à la règle car, en dernière analyse, les gens comptent sur la vérité dans la plupart des aspects de la vie. Parmi les raisons pour lesquelles ils mentent, note-t-elle dans son livre Deciphering Lies de 2017, cela peut leur permettre de se cacher, de se cacher et de se retirer des personnes qui empiètent sur leur zone de confort. Il est également imprudent, dit Stangneth, de libérer des enfants dans le monde sans savoir que d’autres pourraient leur mentir.

Ce ne sont pas seulement les humains qui pratiquent la tromperie. La ruse et la tromperie de divers types ont également été observées chez les mammifères supérieurs, en particulier les primates. Le néocortex – la partie du cerveau qui a évolué le plus récemment – est essentielle à cette capacité. Son volume prédit la mesure dans laquelle divers primates sont capables de tromper et de manipuler, comme l’a montré le primatologue Richard Byrne de l’Université de St. Andrews en Écosse en 2004.

Les enfants doivent apprendre à mentir

Dans notre genre, les petits enfants adorent inventer des histoires, mais ils racontent généralement leurs premiers mensonges utiles vers l’âge de quatre ou cinq ans. Avant de commencer leur carrière d’escrocs, les enfants doivent d’abord acquérir deux compétences cognitives importantes. L’un est le raisonnement déontique: la capacité de reconnaître et de comprendre les règles sociales et ce qui se passe lorsque les règles sont transgressées. Par exemple, si vous avouez, vous pouvez être puni; si vous mentez, vous pourriez vous en tirer. L’autre est la théorie de l’esprit: la capacité d’imaginer ce qu’une autre personne pense. Je dois réaliser que ma mère ne croira pas que le chien a accroché le dernier hamburger si elle me voyait écharpe dans la nourriture. Afin de développer une théorie de l’esprit, les enfants doivent également percevoir qu’ils savent certaines choses que leurs parents ne savent pas, et vice versa – une conscience généralement acquise à l’âge de trois ou quatre ans.

Les gens préparent environ deux histoires par jour en moyenne, selon la psychologue sociale Bella M. DePaulo, de l’Université de Californie à Santa Barbara, qui a mené une étude en 2003 dans laquelle les participants remplissaient des «journaux mensonges». Cela prend du temps, cependant, pour devenir qualifié. Une étude de 2015 avec plus de 1 000 participants a examiné le mensonge chez des volontaires âgés de six à 77 ans aux Pays-Bas. Les enfants, selon l’analyse, ont initialement du mal à formuler des mensonges crédibles, mais la compétence s’améliore avec l’âge. Les jeunes adultes entre 18 et 29 ans le font mieux. Après environ 45 ans, nous commençons à perdre cette capacité.

Un inversé similaire Une courbe en forme de U sur la durée de vie est également observée avec un phénomène connu sous le nom d’inhibition de la réponse – la capacité de supprimer sa réponse initiale à quelque chose. C’est ce qui nous empêche de laisser échapper notre colère contre notre patron lorsque nous ferions mieux de garder le silence. Le schéma suggère que ce processus de régulation, qui, comme la tromperie, est géré par le néocortex, peut être une condition préalable à un mensonge réussi.

La pensée actuelle sur les processus psychologiques impliqués dans la tromperie soutient que les gens disent généralement la vérité plus facilement qu’ils ne mentent et que le mensonge nécessite beaucoup plus de ressources cognitives. Premièrement, nous devons prendre conscience de la vérité; il nous faut alors inventer un scénario plausible, cohérent et ne contredisant pas les faits observables. En même temps, nous devons supprimer la vérité afin de ne pas renverser les fèves, c’est-à-dire que nous devons nous engager dans l’inhibition de la réponse. De plus, nous devons être capables d’évaluer avec précision les réactions de l’auditeur afin que, si nécessaire, nous puissions habilement produire des adaptations à notre scénario original. Et il y a la dimension éthique, par laquelle nous devons prendre une décision consciente de transgresser une norme sociale. Toutes ces décisions et cette maîtrise de soi impliquent que le mensonge est géré par le cortex préfrontal – la région à l’avant du cerveau responsable du contrôle exécutif, qui comprend des processus tels que la planification et la régulation des émotions et du comportement.

Sous la capuche

Des études d’imagerie cérébrale ont permis de penser que mentir nécessite généralement plus d’efforts que de dire la vérité et implique le cortex préfrontal. Dans une étude pionnière de 2001, le regretté neuroscientifique Sean Spence, alors à l’Université de Sheffield en Angleterre, a testé cette idée en utilisant une configuration expérimentale plutôt rudimentaire. Alors que les participants de Spence étaient allongés dans un scanner cérébral d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), ils ont répondu aux questions sur leur routine quotidienne en appuyant sur un bouton oui ou non sur un écran. Selon la couleur de l’écriture, ils devaient répondre soit honnêtement, soit par un mensonge. (Les chercheurs connaissaient les bonnes réponses des entretiens précédents.) Les résultats ont montré que les participants avaient besoin de beaucoup plus de temps pour formuler une réponse malhonnête qu’une réponse honnête. De plus, certaines parties du cortex préfrontal étaient plus actives pendant le mensonge (c’est-à-dire qu’elles contenaient plus de sang). Ensemble, les résultats ont indiqué que la partie exécutive du cerveau faisait plus de traitement pendant le mensonge.

Plusieurs études de suivi ont confirmé le rôle du cortex préfrontal dans le mensonge. Le simple fait de pointer vers une région particulière du cerveau qui est active lorsque nous disons un mensonge ne révèle cependant pas ce qui se passe là-haut. De plus, les situations de ces premières expériences étaient si artificielles qu’elles n’avaient pratiquement rien de commun avec la vie quotidienne des gens: les sujets n’auraient probablement pas pu se soucier moins s’ils étaient malhonnêtes de ce qu’ils mangeaient pour le petit déjeuner.

Pour contrer ce dernier problème, en 2009, le psychologue Joshua Greene de l’Université de Harvard a mené une expérience ingénieuse dans laquelle les participants avaient une incitation financière à se comporter malhonnêtement. Comme les sujets se trouvaient dans un scanner IRMf, on leur a demandé de prédire les résultats d’un tirage au sort généré par ordinateur. (La couverture était que cette étude testait leurs capacités paranormales. Même les neuroscientifiques doivent parfois utiliser une mauvaise direction au nom d’un objectif scientifique supérieur!)

Si les volontaires ont tapé la bonne réponse, ils ont reçu jusqu’à 7 $. Ils ont perdu de l’argent pour de mauvaises réponses. Ils ont dû révéler leur prédiction à l’avance pour la moitié des essais. Dans toutes les autres séries, ils ont simplement révélé après le tirage au sort s’ils avaient prédit correctement. Les sujets étaient payés même s’ils mentaient sur leurs conclusions anticipées, mais tout le monde n’exploitait pas la situation. Greene a pu lire l’honnêteté des participants simplement en regardant les taux de réussite: les sujets honnêtes ont prédit correctement la moitié du temps, tandis que les tricheurs ont prétendu avoir trouvé les bonnes réponses dans plus des trois quarts des parcours – un taux trop haut pour être cru. Après la fin de l’étude, quelques menteurs ont été dérangés par une mauvaise conscience et ont admis qu’ils avaient triché.

Greene s’est demandé ce qui distinguait les honnêtes des participants malhonnêtes. L’analyse des données de l’IRMf a montré que lorsque des sujets honnêtes donnaient leurs réponses, ils n’avaient pas d’activité accrue dans certaines zones du cortex préfrontal connues pour être impliquées dans la maîtrise de soi. En revanche, ces régions de contrôle se sont perfusées de sang lorsque les tricheurs ont répondu. L’analyse des temps de réaction raconte à peu près la même histoire. Les honnêtes participants n’ont pas hésité même lorsqu’ils ont eu l’occasion de tricher. Apparemment, ils n’ont même jamais pensé mentir. À l’inverse, le temps de réponse s’est allongé chez les sujets malhonnêtes.

Il est particulièrement intéressant de noter que les tricheurs ont montré une activité accrue dans les régions de contrôle du cortex préfrontal non seulement lorsqu’ils ont choisi de se comporter malhonnêtement, mais aussi lorsqu’ils ont jeté des vérités occasionnelles pour détourner l’attention des mensonges. Greene suggère que l’activité dans les régions de contrôle du cortex préfrontal chez les tricheurs peut refléter le processus de décision de mentir, quelles que soient les décisions finalement prises par ces tricheurs.

Au lieu d’évaluer des régions cérébrales individuelles en même temps que quelqu’un a dit la vérité ou un mensonge, le psychologue Ahmed Karim de l’Université de Tübingen en Allemagne et ses collègues ont influencé l’activité cérébrale de l’extérieur, en utilisant une méthode connue sous le nom de stimulation transcrânienne à courant continu – qui est sûr et indolore. Dans cette méthode, deux électrodes sont attachées au cuir chevelu et positionnées de sorte qu’un faible courant frappe une zone cérébrale sélectionnée.

Pour rendre la situation expérimentale aussi réaliste que possible, l’équipe a inventé un jeu de rôle. Les sujets du test devaient faire semblant d’être des voleurs, se faufiler dans une pièce non observée et voler un billet de 20 € dans un portefeuille dans une poche de veste. On leur a dit que certains participants à l’étude seraient innocents. Après le vol, ils ont été soumis à un interrogatoire. S’ils réussissaient l’interrogatoire sans s’embrouiller dans des contradictions, ils pourraient garder l’argent. On leur a conseillé de répondre à autant de questions triviales que possible honnêtement (par exemple, en donnant la couleur correcte de la veste) parce que les personnes non coupables peuvent se souvenir de ces détails aussi facilement que les voleurs, mais mentir à des moments décisifs (par exemple, lorsqu’ils sont interrogés sur la couleur du portefeuille). Les électrodes ont été appliquées à tout le monde avant l’interrogatoire, mais des impulsions électriques n’ont été administrées qu’à la moitié des participants (les sujets «test»); l’autre moitié a servi de groupe témoin.

Une tromperie plus efficace grâce à la stimulation cérébrale

Dans l’étude de Karim, les électrodes ont été arrangées pour minimiser l’excitabilité du cortex préfrontal antérieur, une zone cérébrale que les études antérieures avaient associée à la prise de décision morale et éthique. Avec cette région inhibée, la capacité de tromper s’est nettement améliorée. Les sujets des groupes de test et de contrôle ont menti à peu près aussi souvent, mais ceux qui ont reçu la stimulation étaient tout simplement meilleurs; leur mélange de réponses véridiques et de mensonges les rendait moins susceptibles d’être découverts. Leurs temps de réponse ont également été considérablement plus rapides.

Les chercheurs ont exclu la possibilité que la stimulation cérébrale ait augmenté l’efficacité cognitive des participants plus généralement. Dans un test d’attention compliqué, les sujets du test n’ont pas fait mieux que le groupe témoin. Apparemment, l’équipe de Karim avait spécifiquement amélioré la capacité de mentir de ses sujets de test.

Une interprétation possible des résultats est que le courant électrique a temporairement interrompu le fonctionnement du cortex préfrontal antérieur, laissant aux participants moins de ressources cognitives pour évaluer les implications éthiques de leurs actions; l’interruption leur a permis de se concentrer sur leurs déceptions. Deux études de suivi menées par d’autres équipes ont également pu influencer le mensonge en utilisant le courant continu, bien qu’elles aient utilisé des configurations expérimentales différentes et des régions cérébrales cibles. Mais tous les sujets testés dans ces études ont menti essentiellement en appuyant sur un bouton. On ne sait pas si la stimulation électrique de certaines zones du cerveau fonctionnerait en dehors du laboratoire. En tout état de cause, aucun instrument n’a encore été développé pour tester une telle hypothèse.

Défis de la détection des mensonges

D’un autre côté, des appareils censés mesurer si une personne dit la vérité – des polygraphes – sont utilisés depuis des décennies. Ces outils sont souhaitables en partie parce que les humains se révèlent être de terribles détecteurs de mensonges.

En 2003, DePaulo et ses collègues ont résumé 120 études de comportement, concluant que les menteurs ont tendance à sembler plus tendus et que leurs histoires manquent de vivacité, laissant de côté les détails inhabituels qui seraient généralement inclus dans les descriptions honnêtes. Les menteurs se corrigent aussi moins; en d’autres termes, leurs histoires sont souvent trop fluides. Pourtant, de telles caractéristiques ne suffisent pas à identifier un menteur de manière concluante; tout au plus, ils servent d’indices. Dans une autre analyse de plusieurs études, DePaulo et un co-auteur ont constaté que les gens peuvent distinguer un mensonge de la vérité environ 54% du temps, juste un peu mieux que s’ils l’avaient deviné. Mais même ceux qui rencontrent fréquemment des menteurs – comme la police, les juges et les psychologues – peuvent avoir du mal à reconnaître un escroc.

Les menteurs ont tendance à paraître plus tendus, et leurs histoires ternes sont souvent minces sur les détails. Crédit: Jose Luis Pelaez Inc .

Les polygraphes sont censés faire mieux en mesurant une variété de signes biologiques (tels que la conductance cutanée et le pouls) qui sont censés suivre le mensonge. Le psychologue de la Gestalt Vittorio Benussi de l’Université de Graz en Autriche a présenté un prototype basé sur la respiration au début des années 1910, et les détecteurs ont été affinés et améliorés depuis. Même ainsi, la valeur continue d’être un sujet de discorde. En 1954, la Cour fédérale de justice d’Allemagne de l’Ouest a interdit l’utilisation du polygraphe dans les procès criminels au motif qu’un tel «aperçu de l’âme de l’accusé» (comme le disait un document de 1957 sur la décision) porterait atteinte à la liberté des accusés de prendre des décisions et d’agir. . Du point de vue d’aujourd’hui, ce raisonnement semble un peu dramatique; même les derniers détecteurs de mensonge n’ont pas cette capacité. Des critiques plus récentes ont été adressées à leur manque de fiabilité.

Les tribunaux d’autres pays acceptent les résultats des tests de détection de mensonge comme preuve. Le cas de George Zimmerman, un volontaire de surveillance de quartier qui, en 2012, a abattu un adolescent noir – Trayvon Martin – soi-disant en état de légitime défense, est bien connu. L’acquittement de Zimmerman a déclenché un débat sur le racisme aux États-Unis.L’interrogatoire de la police a impliqué une variante particulière d’un test de détection de mensonge qui comprend ce qu’on appelle une analyse de stress vocal par ordinateur. Cette analyse a ensuite été mise en preuve pour prouver l’innocence de l’accusé, malgré les critiques scientifiques véhémentes de la méthode.

Les polygraphes détectent mieux le mensonge que le hasard, bien qu’ils se trompent aussi souvent. Une technique de questionnement connue sous le nom de test de connaissance des coupables s’est avérée bien fonctionner en conjonction avec un polygraphe. On pose au suspect des questions à choix multiple, dont seul un coupable connaîtrait les réponses (une technique très similaire à l’étude impliquant le jeu de rôle de vol à la tire décrit plus haut). La théorie sous-jacente soutient que lorsqu’on lui pose des questions qui pourraient révéler la culpabilité («Le portefeuille était-il rouge?»), Un coupable présente une excitation physiologique plus prononcée, comme l’indiquent une conductance cutanée élevée et un temps de réponse retardé. Cette méthode a une précision allant jusqu’à 95%, les innocents étant presque toujours identifiés comme tels. Bien que ce test soit de loin la technique la plus précise disponible, il n’est même pas parfait.

Récemment, des expériences ont été menées pour évaluer si des techniques d’imagerie telles que l’IRMf pourraient être utiles pour détecter des mensonges. Les tests proposés examinent principalement différents modèles d’activation du cortex préfrontal en réponse à des déclarations vraies et fausses. Aux États-Unis, un certain nombre d’entreprises commercialisent la détection des mensonges IRMf. On se présente comme utile aux compagnies d’assurance, aux agences gouvernementales et autres. Il prétend même fournir des informations sur la «réduction des risques liés aux fréquentations», «les problèmes de confiance dans les relations interpersonnelles» et les «questions concernant les sujets sous-jacents du sexe, du pouvoir et de l’argent».

Mais les approches IRMf présentent encore des lacunes. D’une part, les différences de réponses aux mensonges et aux vérités qui deviennent évidentes lors du calcul des résultats moyens d’un groupe n’apparaissent pas nécessairement chez chaque individu. De plus, les chercheurs n’ont pas encore pu identifier une région du cerveau qui est activée plus intensément lorsque nous disons la vérité que lorsque nous mentons. En conséquence, l’honnêteté d’une personne ne peut être révélée qu’indirectement, par l’absence d’indications de mensonge. Un autre problème est la découverte de Greene selon laquelle une perfusion sanguine élevée dans certaines parties du cortex préfrontal pourrait indiquer qu’une personne décide de mentir et pas nécessairement qu’elle ment. Cette ambiguïté peut rendre difficile l’interprétation des lectures d’IRMf.

Jusqu’à présent, les tribunaux ont rejeté les détecteurs de mensonge IRMf comme preuve. L’efficacité de la méthode n’a tout simplement pas été suffisamment documentée. Une machine qui lit les pensées et attrape le cerveau en train de mentir n’est pas encore à l’horizon proche.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois dans Gehirn & Geist le 3 avril 2018.