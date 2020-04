L’art en vase clos: ils proposent de recréer des œuvres d’art avec des lentilles, du chou et des bas

Par Gabrielle Tétrault-Farber

MOSCOU, 8 avril (.) – En faisant des blinis un matin chez elle pendant l’accouchement pour le coronavirus, Natalia Goroschko s’est rendu compte qu’une personne dans sa poêle avait pris la forme flexible d’une des montres fondues de Salvador Dalí.

La Biélorusse de 31 ans vivant au Texas a placé trois blinis dans sa cuisine pour imiter sa position dans la peinture de Dalí, puis a photographié sa création et l’a publiée dans un groupe Facebook russe (https://www.facebook.com/ groupes / izoizolyacia), où elle a encouragé ses membres à reproduire des œuvres d’art célèbres avec des objets qu’ils avaient chez eux.

Créée la semaine dernière, “Izoizolyacia” – ou Art in Isolation – compte désormais plus de 300 000 membres et de nombreuses publications dont une version de “The Scream” d’Edvard Munch réalisée en pantoufles et vêtements et “Black Square” de Kazimir Malevich, Composé de bas suspendus à un porte-serviettes.

Certains participants se sont également habillés avec leurs familles dans des costumes élaborés pour reproduire des portraits du passé avec plus ou moins de précision.

“Il y a beaucoup de temps libre maintenant et j’ai adoré la façon dont les gens ont commencé à s’imprégner de l’art”, a déclaré Goroshko, une mère de deux enfants ayant une formation en graphisme et en photographie.

Le groupe Facebook russe rejoint des initiatives similaires, y compris un compte Instagram néerlandais avec 155 000 abonnés, qui a encouragé les personnes mises en quarantaine à canaliser leurs talents artistiques pour recréer des chefs-d’œuvre.

Basée à Moscou, Yulia Tabolkina, passionnée de peinture, a troqué ses pinceaux et sa palette contre ce qu’elle pouvait trouver dans le garde-manger pour créer ses propres versions de “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci et “The Scream” de Munch.

Tabolkina a utilisé des lentilles, du sarrasin, des haricots et d’autres aliments pour produire différentes nuances et a utilisé son rebord de fenêtre comme toile.

“Cela aide vraiment à garder le moral en ce moment parce que les gens sont à la maison et c’est difficile”, a déclaré la femme de 33 ans qui a consacré environ une heure à chacune de ses créations. “Ce groupe aide à les encourager”, a-t-il ajouté.

(Édité en espagnol par Lucila Sigal)